28.09.2023 21:50 Василь Голосний

День вчителя відсвяткували в Немишлянському та Шевченківському районах Харкова (фото)

Урочистості з нагоди Дня вчителя пройшли 28 вересня у двох районах Харкова.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

У заходах взяв участь Харківський міський голова Ігор Терехов. Під час виступу він підкреслив важливість якісної освіти, а також зазначив, що Харків - єдине місто у світі, де вдалося організувати навчальний процес у метрополітені.

«З такими професіоналами, як ви, нам точно вдасться виховати гідних людей і справжніх патріотів свого міста і своєї країни. Освіта - наш пріоритет, і ми вже працюємо над тим, щоб у міста зʼявилася можливість відновити очне навчання», - сказав мер.

Ігор Терехов вручив Почесні грамоти Харківської міської ради, Почесні грамоти виконавчого комітету міської ради і Подяки міського голови кращим освітянам районів.

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