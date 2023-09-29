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29.09.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 29 вересня

У Харкові хмар на небі спостерігатися в цей день не буде, погода лишатиметься ясною до пізнього вечора. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

29 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-східний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі +10–12° тепла, вдень +25–27°.

Народні прикмети

  • Якщо цього дня на вулиці можна побачити багато павутини, а шпаки не поспішають відлітати – осінь буде сухою і "затяжною".
  • Чим тепліше і сухіше буде, тим пізніше настане зима, а сильного холоду можна не боятися.
  • Якщо день сонячний і погожий, то сильних холодів не буде, а зима буде м’якою.
  • Грім цього дня віщує холодну зиму без снігу.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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