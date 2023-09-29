Гороскоп на 29 вересня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Час зупинитися, підбити підсумки зробленого та визначитися з планами на майбутнє. Якщо ваші дії вже почали приносити позитивні плоди, то все йде як треба.
Перш ніж починати щось нове, варто розібратися з плинною течією – відповісти на повідомлення, зробити прибирання або відправитися на шопінг для поповнення запасів. Сьогодні це вийде швидше, ніж звичайно.
Сьогодні Тільці здатні причарувати оточуючих своєю увагою та чуйністю настільки, що ті розкриють душу і навіть посвятять у потаємне. Але й про власні інтереси забувати не варто: знайдіть час для хобі.
Близнюків чекає успіх і зростання в кар'єрі, роботі, бізнесі, грошах. Сприятливий час розпочати здійснювати все задумане.
Зірки обіцяють удачу в усіх починаннях – будь-то проект, що давно виношується, переговори про перехід на нову роботу, зміна іміджу або стилю життя.
Справи вдаватимуться Леву без зайвого надриву. Цілком можливо, що Львів чекає сюрприз або ж він просто отримуватиме задоволення від того, що відбувається.
Тримайте фінанси під контролем: ризиковані вкладення або покупки можуть не виправдати надій Дів. Найкращий варіант – встановити ліміт на день і не виходити за його межі.
Терезів можуть очікувати приємні сюрпризи як у сфері бізнесу, так і торкнутися особистого життя. Так чи інакше, представники цього знака отримають те, що самі заслужили.
Скорпіону потрібно тримати руку на пульсі подій – розслабившись, представники цього знаку ризикують пропустити удар, ставши жертвою шахраїв чи заручником несприятливих обставин.
Безкомпромісність Стрільців провокуватиме конфлікти навколо з оточуючими. Зірки радять бути гнучкішими та дипломатичнішими. І не плутати почуття гумору із безжальною сатирою.
Гороскоп Козерогів наповнений флюїдами азарту та змагання. Ось чому день чудово підходить і для робітничих подвигів, і для кар'єри, і для флірту – тут Козерогу теж знадобиться його вміння випереджати конкурентів та прагнути перемоги.
Водолії не схильні сьогодні сидіти, склавши руки: будь-яке завдання виконуватимуть сумлінно та ретельно. Єдине «але»: вимогливість Водолія поширюватиметься і на оточуючих.
Риби притягуватимуть до себе людей, як магніт! Все, що б вони не говорили і не робили, викликатиме пильну увагу оточуючих, причому найчастіше ця увага буде позитивною.
Час зупинитися, підбити підсумки зробленого та визначитися з планами на майбутнє. Якщо ваші дії вже почали приносити позитивні плоди, то все йде як треба.
У Харкові хмар на небі спостерігатися в цей день не буде, погода лишатиметься ясною до пізнього вечора. Без опадів.
29 вересня - День пам’яті трагедії Бабиного Яру.
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