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19.08.2023  21:57   Дмитро Колонєй

Готуємо бананові оладки з яблуком

Оладки просто ідеальні для сніданку.

Як приготувати бананові оладки з яблуком
 
Як пише РЕДПОСТ, м'яке тісто, яскравий фруктовий смак та ніжний аромат стануть чудовим початком дня.

Що варто врахувати

  • Якщо ви не бажаєте, щоб терте яблуко потемніло, додайте в натерту м'якоть пару крапель лимонного соку і перемішайте.

Бананові оладки з яблуком

 

Продукти на 3 порції

 

  • Банани – 2 шт.
  • Яблуко – 0,5 шт. (100 г)
  • Яйце куряче - 1 шт.
  • Борошно – 110 г
  • Цукор – 2 ст. ложки
  • Сода – 0,5 ч. ложки
  • Оцет – 1 год.
  • Олія - ​​2 ст. ложки + для смаження

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Банани очистити від шкірки.
  2. Нарізати невеликими шматочками.
  3. Пюрирувати банани за допомогою блендера.
  4. Перекласти бананове пюре в миску.
  5. Додати яйце та цукор.
  6. Збити в однорідну масу.
  7. Порціями всипати борошно.
  8. Замішати тісто густе.
  9. Яблуко очистити від шкірки.
  10. Натерти на дрібній тертці.
  11. Додати натерте яблуко до тіста.
  12. Перемішати.
  13. Соду погасити оцтом.
  14. Додати до тіста.
  15. Перемішати.
  16. Влити 2 столові ложки олії.
  17. Перемішати.
  18. Сковороду змастити олією.
  19. Добре розігріти на середньому вогні.
  20. Ложкою викласти тісто у сковороду.
  21. Смажити оладки по 3-4 хвилини з кожного боку до зарум'янювання.
За бажанням подати їх до столу зі сметаною або йогуртом.
 
Смачного!
 
 
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Тэги:  рецепт, оладки, яблука, банани
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