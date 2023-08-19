19.08.2023 21:57 Дмитро Колонєй
Готуємо бананові оладки з яблуком
Оладки просто ідеальні для сніданку.
Як пише РЕДПОСТ
, м'яке тісто, яскравий фруктовий смак та ніжний аромат стануть чудовим початком дня.
Що варто врахувати
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Якщо ви не бажаєте, щоб терте яблуко потемніло, додайте в натерту м'якоть пару крапель лимонного соку і перемішайте.
Бананові оладки з яблуком
Продукти на 3 порції
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Банани – 2 шт.
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Яблуко – 0,5 шт. (100 г)
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Яйце куряче - 1 шт.
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Борошно – 110 г
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Цукор – 2 ст. ложки
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Сода – 0,5 ч. ложки
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Оцет – 1 год.
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Олія - 2 ст. ложки + для смаження
Покроковий рецепт приготування
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Банани очистити від шкірки.
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Нарізати невеликими шматочками.
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Пюрирувати банани за допомогою блендера.
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Перекласти бананове пюре в миску.
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Додати яйце та цукор.
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Збити в однорідну масу.
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Порціями всипати борошно.
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Замішати тісто густе.
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Яблуко очистити від шкірки.
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Натерти на дрібній тертці.
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Додати натерте яблуко до тіста.
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Перемішати.
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Соду погасити оцтом.
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Додати до тіста.
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Перемішати.
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Влити 2 столові ложки олії.
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Перемішати.
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Сковороду змастити олією.
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Добре розігріти на середньому вогні.
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Ложкою викласти тісто у сковороду.
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Смажити оладки по 3-4 хвилини з кожного боку до зарум'янювання.
За бажанням подати їх до столу зі сметаною або йогуртом.
Смачного!
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