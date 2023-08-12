12.08.2023 23:58 Дмитро Колонєй
Готуємо запечені яблучка з шапочкою із тіста
Незвичайна та смачна страва з яблук
Як пише РЕДПОСТ
, ця оригінальна страва чудово підійде до Яблучного Спасу і точно сподобається всім членам сім'ї.
Запечені яблучка з шапочкою із тіста
Продукти:
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Яблуко – 4 шт.
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Тісто листкове – 150 г бездрожжеве
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Горіхи грецькі – 60 г
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Цукор коричневий – 4 ч. л.
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Олія вершкове – 40 г + для змащування форми
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Жовток яєчний – 1 шт.
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Цукрова пудра – ч.л. для посипання за бажанням
Покроковий рецепт приготування
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Витягти листкове тісто з морозилки за півтори години до приготування.
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Промити під проточною водою волоські горіхи.
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Підсушити горіхи на паперовому рушнику
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Смажити горіхи на сковороді протягом 4-5 хв.
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Дати їм охолонути,
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Подрібнити горіхи зручним для вас способом, але щоб вони не перетворилися на пил, а залишалися шматочками.
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Помити та обсушити рушником яблука.
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Зрізати верхівку яблук приблизно 1 см від краю,
-
Витягти чайною ложкою або ножем серцевину.
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Покласти у кожне яблуко по 1-1,5 ч.л. горіхів (залежно від розміру яблук),
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Зверху покласти приблизно 10 г вершкового масла
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Посипати по 1 ч. л. цукру.
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Розкачати тісто в пласт завтовшки 3 мм.
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Розрізати тісто ножем на смужки товщиною 7-10 мм.
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Зробити шапочку із тіста. Наприклад, у вигляді ґрат: по черзі викладаю смужки тіста поверх яблук.
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Змастити шапочки із тісту злегка збитим жовтком
-
Відправити на противень, змащене вершковим маслом.
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Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 25 хв.
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Після дати трохи охолонути
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Посипати цукровою пудрою.
Смачного!
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