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12.08.2023  23:58   Дмитро Колонєй

Готуємо запечені яблучка з шапочкою із тіста

Незвичайна та смачна страва з яблук

 
Як пише РЕДПОСТ, ця оригінальна страва чудово підійде до Яблучного Спасу і точно сподобається всім членам сім'ї.
 

Запечені яблучка з шапочкою із тіста

 

Продукти:

 

  • Яблуко – 4 шт.
  • Тісто листкове – 150 г бездрожжеве
  • Горіхи грецькі – 60 г
  • Цукор коричневий – 4 ч. л.
  • Олія вершкове – 40 г + для змащування форми
  • Жовток яєчний – 1 шт.
  • Цукрова пудра – ч.л. для посипання за бажанням

Покроковий рецепт приготування

 
  1. Витягти листкове тісто з морозилки за півтори години до приготування.
  2. Промити під проточною водою волоські горіхи.
  3. Підсушити горіхи на паперовому рушнику
  4. Смажити горіхи на сковороді протягом 4-5 хв.
  5. Дати їм охолонути,
  6. Подрібнити горіхи зручним для вас способом, але щоб вони не перетворилися на пил, а залишалися шматочками.
  7. Помити та обсушити рушником яблука.
  8. Зрізати верхівку яблук приблизно 1 см від краю,
  9. Витягти чайною ложкою або ножем серцевину.
  10. Покласти у кожне яблуко по 1-1,5 ч.л. горіхів (залежно від розміру яблук),
  11. Зверху покласти приблизно 10 г вершкового масла
  12. Посипати по 1 ч. л. цукру.
  13. Розкачати тісто в пласт завтовшки 3 мм.
  14. Розрізати тісто ножем на смужки товщиною 7-10 мм.
  15. Зробити шапочку із тіста. Наприклад, у вигляді ґрат: по черзі викладаю смужки тіста поверх яблук.
  16. Змастити шапочки із тісту злегка збитим жовтком
  17. Відправити на противень, змащене вершковим маслом.
  18. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 25 хв.
  19. Після дати трохи охолонути
  20. Посипати цукровою пудрою.
Смачного!
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати литовський холодний борщ.
 
Тэги:  рецепт, яблука, цукор, олія
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