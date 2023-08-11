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11.08.2023  21:33   Дмитро Колонєй

Готуємо холодний литовський борщ

Рецепт освіжаючої страви, що може заміняти гаспачо і окрошку.

Як приготувати холодний литовський борщ
 
Як пише РЕДПОСТ, ця страва має багато рецептів, у різних варіаціях приготування вона відома як в Польщі так і в Україні, при цьому нерідко змінюється і основа - від кефіру до газованої води. Але якщо господиня поставила собі за мету приготувати саме традиційний варіант цього супу, повинна врахувати дві його особливості: неодмінна "участь" буряків і відсутність м'ясних продуктів у складі.

Що варто врахувати

  • Вживати холодний борщ треба свіжим, після зберігання він втрачає свої смакові якості.
  • Можна при подачі додати у блюдо кубики льоду.

Литовський холодний борщ

 

Продукти на 2 порції:

 

  • буряк 1 шт.
  • яйця 1 шт.
  • огірки 1 шт.
  • кефір (пахта, йогурт, айран, кисле молоко, сироватка) 1 скл. (Краще з високим відсотком жирності)
  • сметана 3 стол.
  • кріп за смаком
  • зелена цибуля 20 гр
  • сіль за смаком

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Буряк відварити, остудити та очистити. (можна його запекти або взяти маринований овоч).
  2. Яйця відварити круто.
  3. Зварені яйця остудити та очистити від шкаралупи.
  4. Зелень і огірок помити і обсушити.
  5. Буряк натерти на великій тертці або нарізати кубиками, брусочками.
  6. Яйце розділити на білок та жовток,
  7. Білок натерти на великій тертці.
  8. Огірок очистити від шкірки.
  9. Огірок натерти на тертці чи нарізати кубиками, брусочками.
  10. Кріп і цибулю дрібно порізати
  11. Добре розтерти із сіллю у ступці.
  12. Жовток розім'яти виделкою і перемішайте зі сметаною.
  13. Змішати в окремій ємності буряк, яйце, огірок, зелень та сметану з жовтком.
  14. Для гостроти можна додати часник, хрін, гірчицю чи оцет.
  15. Залити все кефіром.
  16. Дати борщу настоятися близько півгодини.
  17. Якщо суп буде дуже густим, його можна розбавити прохолодною кип'яченою водою.
 
Смачного!
 

 

Тэги:  рецепт, суп, борщ, огірки, кефір, сіль, яйця, буряк
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