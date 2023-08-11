11.08.2023 21:33 Дмитро Колонєй
Готуємо холодний литовський борщ
Рецепт освіжаючої страви, що може заміняти гаспачо і окрошку.
Як пише РЕДПОСТ
, ця страва має багато рецептів, у різних варіаціях приготування вона відома як в Польщі так і в Україні, при цьому нерідко змінюється і основа - від кефіру до газованої води. Але якщо господиня поставила собі за мету приготувати саме традиційний варіант цього супу, повинна врахувати дві його особливості: неодмінна "участь" буряків і відсутність м'ясних продуктів у складі.
Що варто врахувати
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Вживати холодний борщ треба свіжим, після зберігання він втрачає свої смакові якості.
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Можна при подачі додати у блюдо кубики льоду.
Литовський холодний борщ
Продукти на 2 порції:
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буряк 1 шт.
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яйця 1 шт.
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огірки 1 шт.
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кефір (пахта, йогурт, айран, кисле молоко, сироватка) 1 скл. (Краще з високим відсотком жирності)
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сметана 3 стол.
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кріп за смаком
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зелена цибуля 20 гр
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сіль за смаком
Покроковий рецепт приготування
-
Буряк відварити, остудити та очистити. (можна його запекти або взяти маринований овоч).
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Яйця відварити круто.
-
Зварені яйця остудити та очистити від шкаралупи.
-
Зелень і огірок помити і обсушити.
-
Буряк натерти на великій тертці або нарізати кубиками, брусочками.
-
Яйце розділити на білок та жовток,
-
Білок натерти на великій тертці.
-
Огірок очистити від шкірки.
-
Огірок натерти на тертці чи нарізати кубиками, брусочками.
-
Кріп і цибулю дрібно порізати
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Добре розтерти із сіллю у ступці.
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Жовток розім'яти виделкою і перемішайте зі сметаною.
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Змішати в окремій ємності буряк, яйце, огірок, зелень та сметану з жовтком.
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Для гостроти можна додати часник, хрін, гірчицю чи оцет.
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Залити все кефіром.
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Дати борщу настоятися близько півгодини.
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Якщо суп буде дуже густим, його можна розбавити прохолодною кип'яченою водою.
Смачного!
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