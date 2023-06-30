Готуємо окрошку із солоними грибами

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Гороскоп на 30 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Пам'ятайте: сьогодні будь-яка дія може мати несподівані і дуже далекосяжні наслідки.

Прогноз погоди у Харкові на 30 червня Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який після обіду може посилитися.