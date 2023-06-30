30.06.2023 21:42 Дмитро Колонєй
Готуємо окрошку із солоними грибами
Освіжаюче-прохолодна та корисна страва.
Як пише РЕДПОСТ, овочі, бобові, гриби, зелень - чудова основа перших-других страв і навіть десертів. Усім домашнім напевно сподобається окрошка з грибами, міксом овочів та зелені.
Окрошка із солоними грибами
Продукти:
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гриби солоні на вибір (грузди, опеньки, підберезники та рижики, білі) - 440 грам;
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огірки свіжі - 4 штуки;
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мочені яблука - 2 штуки;
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кріп свіжий - 1 пучок;
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редис рожевий - 200 грам;
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цибуля зелена - 6 «стрілок»;
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квас - 2,5 літра;
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гірчиця або хрін (що віддаєте перевагу);
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сіль.
Покроковий рецепт приготування
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Гриби скласти в друшляк і ретельно промити від розсолу.
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Коли вода стіче, нарізати невеликими шматочками.
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Редиска та огірки із зеленню обполоснути.
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З овочів зрізати кінчики.
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Дрібно порубати зелену цибулю з кропом.
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Нарізану зелень покласти в окремий посуд,
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Приправити сіллю та розім'яти ложкою до відділення соку.
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Огірки покришити кубиками.
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Редиску нарізати півкулями.
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Мочені яблука, звільнивши від насіння та шкірки, порізати кубиками.
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Усі компоненти окрошки з'єднати, заливши квасом.
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Додати хрін чи гірчицю на свій смак.
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