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30.06.2023  21:42   Дмитро Колонєй

Готуємо окрошку із солоними грибами

Освіжаюче-прохолодна та корисна страва.

 
Як пише РЕДПОСТ, овочі, бобові, гриби, зелень - чудова основа перших-других страв і навіть десертів. Усім домашнім напевно сподобається окрошка з грибами, міксом овочів та зелені.
 

Окрошка із солоними грибами

Продукти:

 

  • гриби солоні на вибір (грузди, опеньки, підберезники та рижики, білі) - 440 грам;
  • огірки свіжі - 4 штуки;
  • мочені яблука - 2 штуки;
  • кріп свіжий - 1 пучок;
  • редис рожевий - 200 грам;
  • цибуля зелена - 6 «стрілок»;
  • квас - 2,5 літра;
  • гірчиця або хрін (що віддаєте перевагу);
  • сіль.

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Гриби скласти в друшляк і ретельно промити від розсолу.
  2. Коли вода стіче, нарізати невеликими шматочками.
  3. Редиска та огірки із зеленню обполоснути.
  4. З овочів зрізати кінчики.
  5. Дрібно порубати зелену цибулю з кропом.
  6. Нарізану зелень покласти в окремий посуд,
  7. Приправити сіллю та розім'яти ложкою до відділення соку.
  8. Огірки покришити кубиками.
  9. Редиску нарізати півкулями.
  10. Мочені яблука, звільнивши від насіння та шкірки, порізати кубиками.
  11. Усі компоненти окрошки з'єднати, заливши квасом.
  12. Додати хрін чи гірчицю на свій смак.
 
Тэги:  рецепт, окрошка, гриби, овочі
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