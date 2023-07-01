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01.07.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 1 липня

У Харкові погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися.

харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +15°...+20°C (відчувається як +15°C). Вітер західний, 4 м/с. Вологість повітря 92%. Атмосферний тиск 742 мм рт.ст.
 
Вдень невелика хмарність, ймовірність опадів 27%. Температура повітря +23°...+26°C (відчувається як +27°C). Вітер північно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 744 мм рт.ст.
 
Ввечері ясно, ймовірність опадів 6%. Температура повітря +26°...+23°C (відчувається як +26°C). Вітер західний, 5 м/с. Вологість повітря 73%. Атмосферний тиск 744 мм рт.ст.
 

Магнітні бурі

У суботу, 1 липня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці відбулися п'ять спалахів класу С та один спалах класу М3,85. Спалах М3,85 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Народні прикмети

  • Наші пращури в цей день спостерігали за травою: якщо вранці вона суха – на ніч буде дощ.
  • Якщо бджоли не летять збирати нектар, буде спекотно.
  • Якщо ластівки літають низько, слід чекати на дощ.
  • Павук вийшов із гнізда і сплів нове павутиння — на хорошу погоду.
  • Багато роси — до гарного врожаю проса.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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