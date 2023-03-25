Готуємо гаспачо по-марокканськи

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Гороскоп на 25 березня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Щоб день пройшов мирно, намагайтеся утриматися від критики (навіть справедливої) та бажання одним махом розібратися з усіма проблемами.

Прогноз погоди у Харкові на 25 березня Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Без опадів.