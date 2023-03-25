25.03.2023 21:49 Дмитро Колонєй
Готуємо гаспачо по-марокканськи
Яскравий іспанський суп з африканськими відтінками.
Як пише РЕДПОСТ
, ми вже зверталися до приготування
цього смачного та, до речі, пісного супу. Цього разу ми розповімо, як приготувати гаспачо, але вже внісши до нього нові смакові нотки.
Що варто врахувати
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Винний білий оцет додаємо за бажанням.
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Це саме стосується і додавання в кінці оливкової олії.
Гаспачо по-марокканськи
Продукти:
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помідори - 6-8 шт.;
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паприка - 2 ч. л.;
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мелений кмин - 2 ч. л.;
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щіпка кайєнського перцю;
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винний білий оцет - 1 ст.
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вода - 2 ст. л.;
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кінза;
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сіль, перець – за смаком
Покроковий рецепт приготування
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Помідори збити блендером, залишаючи невеликі шматочки.
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Додати прянощі.
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Влити оцет, воду і продовжувати збивати доти, доки суміш не стане однорідною.
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Додати кінзу і збити пульсуючим рухом кілька разів.
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Готовий суп прикрасити свіжою кінзою.
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