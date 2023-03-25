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25.03.2023  21:49   Дмитро Колонєй

Готуємо гаспачо по-марокканськи

Яскравий іспанський суп з африканськими відтінками.

Як приготувати гаспачо по-марокканськи
 
Як пише РЕДПОСТ, ми вже зверталися до приготування цього смачного та, до речі, пісного супу. Цього разу ми розповімо, як приготувати гаспачо, але вже внісши до нього нові смакові нотки.
 

Що варто врахувати

  • Винний білий оцет додаємо за бажанням.
  • Це саме стосується і додавання в кінці оливкової олії.
 

Гаспачо по-марокканськи

Продукти:

 

  • помідори - 6-8 шт.;
  • паприка - 2 ч. л.;
  • мелений кмин - 2 ч. л.;
  • щіпка кайєнського перцю;
  • винний білий оцет - 1 ст.
  • вода - 2 ст. л.;
  • кінза;
  • сіль, перець – за смаком

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Помідори збити блендером, залишаючи невеликі шматочки.
  2. Додати прянощі.
  3. Влити оцет, воду і продовжувати збивати доти, доки суміш не стане однорідною.
  4. Додати кінзу і збити пульсуючим рухом кілька разів.
  5. Готовий суп прикрасити свіжою кінзою.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати  цукерки з нуту.
 
 

 


Тэги:  рецепт, суп, гаспачо, томати, помідори
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