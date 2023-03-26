Прогноз погоди у Харкові на 26 березня

Весь день у Харкові буде хмарним. Ввечері, можливо, пройде дощ.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 16%. Температура повітря +8°...+12°C (відчувається як +9°C). Вітер південний, 6 м/с. Вологість повітря 87%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 46%. Температура повітря +13°...+14°C (відчувається як +13°C). Вітер південний, 8 м/с. Вологість повітря 65%. Атмосферний тиск 744 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 88%. Температура повітря +12°...+10°C (відчувається як +11°C). Вітер південний, 6 м/с. Вологість повітря 57%. Атмосферний тиск 742 мм рт.ст.
Навіть найпростіші життєві радості - прогулянка на природі, посиденьки з друзями, смачна їжа - можуть принести вам незабутнє задоволення, проте не перестарайтеся з солодким!
Весь день у Харкові буде хмарним. Ввечері, можливо, пройде дощ.
З 2015 року 26 березня Україна відзначає День Національної гвардії.
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