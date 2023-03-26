26.03.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 26 березня

Весь день у Харкові буде хмарним. Ввечері, можливо, пройде дощ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 16%. Температура повітря +8°...+12°C (відчувається як +9°C). Вітер південний, 6 м/с. Вологість повітря 87%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 46%. Температура повітря +13°...+14°C (відчувається як +13°C). Вітер південний, 8 м/с. Вологість повітря 65%. Атмосферний тиск 744 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 88%. Температура повітря +12°...+10°C (відчувається як +11°C). Вітер південний, 6 м/с. Вологість повітря 57%. Атмосферний тиск 742 мм рт.ст.

Народні прикмети

У минулі часи примітили: якщо 26 березня буде туман, то все літо буде дощове.

Уважно слідкували за прильотом птахів: якщо першими із перелітних птахів прилітали жайворонки, значить бути теплу, а якщо зяблик - буде холодна погода.

Сухий та сонячний день означає, що буде хороший урожай.

Берези "плачуть" до холодної погоди влітку.





