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16.12.2022  21:58   Дмитро Колонєй

Швидкі супи: кращі рецепти

Такі супи будуть чудовим варіантом для господині, яка не має часу на готування.


Швидкі супи: кращі рецепти
Як пише РЕДПОСТ, для швидких супів знадобляться гранично доступні продукти, які вимагатимуть від господині зовсім небагато часу.
 

Швидкий суп на готовому м'ясному бульйоні, з картоплею, цибулею та галушками з петрушкою.

Продукти (на 4 порції):

 

  • Картопля чистена (різана кубиками) - 350 г
  • Цибуля ріпчаста (дрібно рубаний) - 1 шт.
  • Олія вершкове - 25 г
  • Бульйон яловичий - 900 г
  • Лавровий лист – 1 шт.
  • Сіль за смаком
  • Перець чорний мелений - за смаком

Для кльоцок:

 

  • Борошно - 75 г
  • Розпушувач – 0,5 ч. л.
  • Сіль – 1/4 ч. л.
  • Олія вершкове - 15 г
  • Петрушка свіжа (рубана) - 1 ст. л.
  • Яйце (злегка збите) – 1 шт.
  • Петрушка для сервірування

Покроковий рецепт приготування:

 

  1. У великій товстостінній каструлі розігріти вершкове масло, висипати цибулю, готувати, помішуючи, до золотистого кольору, приблизно 10 хвилин.
  2. Додати картопля, готувати ще кілька хвилин. Потім залити овочі бульйоном, додати лавровий лист, сіль та перець, довести до кипіння, зменшити вогонь, накрити каструлю кришкою, готувати близько 10 хвилин.
  3. Приготувати галушки. У мисці змішати борошно, розпушувач і сіль, додати|добавляти| розм'якшене вершкове масло|мастило|, перемішати. Додати в тісто петрушку та яйце, добре перемішати.
  4. У киплячий суп чайною ложкою викладати тісто. Коли все тісто буде в каструлі, необхідно закрити кришкою, довести суп до кипіння і варити суп з галушками на повільному вогні близько 10 хвилин.
  5. Подавати суп із галушками в порційних тарілках, посипавши петрушкою.

Швидкий супчик (з фаршем та макаронами)

Продукти на 3 літри:

 

  • 150-200 гр. фаршу
  • 1 ст. борошна
  • 1 ст. томатної пасти
  • Стакан дрібних макаронів (павутинка, зірочки.) можна більше,буде густіше
  • зелень
  • сіль,чорний перчик

Покроковий рецепт приготування:

 

  1. У каструлю налити трохи олії,
  2. Покласти фарш, обсмажити, додати борошно, томат, перемішати.
  3. Залити водою чи бульйоном,як закипить,всипати макароні.
  4. Посолити, поперчити, варити до готовності макаронів, посипати зеленню.
  5. Можна посипати гострим перцем та тертим сіркою.
 

Швидкий суп із рибою

Продукты:

 

  • вода – 2,5 л.
  • риба – 320 гр.
  • картопля – 300 гр.
  • броколі – 200 гр.
  • горошок зелений – 100 гр.
  • сіль
  • цибуля, морква – по 1 шт.

Покроковий рецепт приготування:

 

  1. Пасувати цибулю та моркву
  2. Поки овочі готуються нарізати кубиком картопля,
  3. Також порізати філе риби, можна, наприклад, палтус.
  4. Брокколі поділити на 3-4 частини.
  5. У киплячу воду закласти моркву та цибулю, рибу, картопля, броколі,
  6. свіжий горошок.
  7. Солимо за смаком.
  8. Варити трохи більше 20 хвилин, готовність перевірити по картоплі.
  9. Готовий супчик розлити по тарілочках.
  10. Можна подати зі шматочком хліба, змащеного вершковим маслом

Швидкий курячий суп із зеленою цибулею

Продукти (на 4 порції):

 

  • Курячий бульйон - 3 1/2 склянки
  • Соєвий соус – 1 1/2 ст. л.
  • Кукурудзяний крохмаль – 2 ст. л.
  • Чорний мелений перець – 1/4 ч. л.
  • Вода – 1 ст. л.
  • Яйце велике - 1 шт.
  • Яєчний білок – 1 шт.
  • Куряче філе варене (рване) - 2 склянки
  • Цибуля зелена (різана) - 1/4 склянки
  • Олія кунжутна темна - 1 ст. л.
  • Кінза свіжа (рубана) - 1/4 склянки

Покроковий рецепт приготування

 
  1. У невеликому сотейнику з'єднати бульйон та соєвий соус.
  2. На сильному вогні довести до кипіння.
  3. Тим часом у невеликій мисці з'єднати крохмаль, чорний мелений перець та 1 столову ложку води, розмішати до однорідного стану.
  4. Поступово ввести крохмальну суміш у сотейник із киплячим бульйоном, зменшити вогонь і готувати, помішуючи, близько 1 хвилини, до загусання.
  5. У невеликій мисці злегка збити яйце з білком і ввести цю масу в сотейник, постійно помішуючи. Викласти в сотейник куряче м'ясо, цибулю та налити олію, готувати приблизно 1 хвилину.
  6. У кожну з чотирьох порційних тарілок налити по 1 1/4 склянки супу, посипати кінзою та подавати курячий суп відразу ж.
  7. Можна подати до цього супу овочевий салат

Швидкий курячий суп з кукурудзою

Продукти (на 4 порції):

 

  • Куряче філе варене (різане шматочками) - 2 склянки
  • Помідори, консервовані без шкірки (рубані) – 300 г
  • Кукурудза заморожена – 1,5 склянки
  • Бульйон курячий - 400 г
  • Вода – 1 склянка
  • Авокадо (різане кубиками) для сервірування (за бажанням)
  • Чіпси з тортильї для сервірування (за бажанням)

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. У сотейнику з'єднати бульйон, воду, помідори та кукурудзу, довести до кипіння.
  2. Додати до сотейника куряче м'ясо, зменшити вогонь, варити суп пару хвилин.
  3. Подавати швидкий курячий суп із кукурудзою в порційних тарілках, з авокадо та чіпсами з тортильї (за бажанням).
 

Швидкий курячий суп з кукурудзою

 

Продукти (на 4 порції):

 

  • Куряче філе варене (різане шматочками) - 2 склянки
  • Помідори, консервовані без шкірки (рубані) – 300 г
  • Кукурудза заморожена – 1,5 склянки
  • Бульйон курячий - 400 г
  • Вода – 1 склянка
  • Авокадо (різане кубиками) для сервірування (за бажанням)
  • Чіпси з тортильї для сервірування (за бажанням)
 

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. У сотейнику з'єднати бульйон, воду, помідори та кукурудзу, довести до кипіння.
  2. Додати до сотейника куряче м'ясо, зменшити вогонь, варити суп пару хвилин.
  3. Подавати швидкий курячий суп із кукурудзою в порційних тарілках, з авокадо та чіпсами з тортильї (за бажанням).

Суп з мисливськими ковбасками та квасолею

Продукти:

 
  • Ковбаски мисливські - 300 г
  • Квасоля червона консервована - 400 г (1 банк)
  • Помідори – 400 г (2 шт.)
  • Картопля - 430 г (3 шт.)
  • Цибуля ріпчаста - 160 г (1 шт.)
  • Морква – 120 г (1 шт.)
  • Лавровий лист – 1 шт.
  • Сіль – 1,25 ч. ложки
  • Перець чорний мелений - 0,5 ч. ложки
  • Олія - ​​2 ст. ложки (30 мл)
  • Цибуля зелена - 3-4 пера
  • Вода – 1,5 л

Покроковий рецепт приготування:

 

  1. Цибулю та моркву очищаємо. Цибулю нарізаємо дрібними кубиками. Моркву натираємо на великій тертці.
  2. Картоплю очищаємо та нарізаємо невеликими кубиками. Заливаємо картоплю в каструлі водою і доводимо до кипіння. Варимо до напівготовності, 7 хвилин.
  3. Мисливські ковбаски нарізаємо кружальцями.Помідори розрізаємо навпіл і натираємо на великій тертці, залишаючи шкірку в руці.
  4. У сковороді розігріваємо олію і викладаємо туди ковбаски. Обсмажуємо до легкого зарум'янювання, приблизно 3 хвилини. Смажені ковбаски перекладаємо на тарілку. Олію, на якій смажилися ковбаски, залишаємо у сковороді. У ту ж сковороду викладаємо цибулю і смажимо до м'якості приблизно 3 хвилини.
  5. Потім додаємо моркву, перемішуємо. Додаємо натерті помідори і гасимо до загусання, приблизно 3-5 хвилин.
  6. У каструлю з картоплею додаємо ковбаски.
  7. Потім додаємо квасолю.Додаємо засмажку з цибулі та моркви з помідорами. Солимо, перчимо, додаємо лавровий лист. Доводимо суп до кипіння і варимо до готовності картоплі ще 5-7 хвилин. Вимикаємо нагрівання.
  8. Зелену цибулю дрібно нарізаємо (трохи залишаємо для подачі) і додаємо в каструлю. Даємо супу настоятися під кришкою 10 хвилин.
  9. Розливаємо суп по тарілках та подаємо до столу.

Швидкий суп "Кольорова-шинка"

Продукти (на 5 порцій):

 

  • Капуста цвітна (свіжа чи заморожена) - 300 г
  • Шинка (або ковбаса, або карбонад) – 150 г
  • Картопля – 1-2 шт.
  • Петрушка свіжа - 1 пучок
  • Вершки - 200 г
  • Бульйон (курячий, м'ясний чи овочевий) - 1 л
  • Гірчиця – 2 ч. ложки з гіркою
  • Сіль за смаком

Покроковий рецепт приготування

 
  1. Нам знадобиться літр будь-якого бульйону – курячого, м'ясного чи овочевого. Ставимо його потихеньку грітися, а самі в цей час очищаємо і нарізаємо кубиками одну велику картоплину або кілька середніх.
  2. Картоплю завантажуємо в киплячий або киплячий бульйон. Туди ж відправляємо 2 чайні ложки гірчиці з гіркою.Солимо, добре перемішуємо і варимо 10 хвилин|мінути| при невеликому кипінні. Піну від картоплі краще знімати.
  3. 300 г суцвіть цвітної капусти ріжемо на шматочки або поділяємо на суцвіття такого розміру, щоб вони комфортно відчувалися вами в супі. Іноді я взагалі роблю це у блендері. (Можна використовувати заморожену цвітну капусту.)
  4. 150 г шинки, вареної ковбаси або карбонаду нарізаємо кубиками.
  5. Коли картопля з гірчицею проварилася 10 хвилин, відправляємо в суп цвітну капусту та варимо ще 10 хвилин. Якщо піна знову утворюється, знову її зняти.

Швидкий вершковий суп з манкою

Продукти (на 6 порцій):

 
  • Вершки (10%) – 200 мл
  • Картопля середня – 2 шт.
  • Морква середня – 1 шт.
  • Селера (опціонально) - 1 стебло
  • Перець болгарський середній – 0,5 шт.
  • Цибуля ріпчаста середня - 1 шт.
  • Зелень (будь-яка) - 1 пучок
  • Часник - 2 зубчики (або до смаку)
  • Крупа манна – 2 ст.л.
  • Олія вершкове - 20 г
  • Сіль за смаком
  • Перець – за смаком
  • Бульйон або вода - 1 л

Покроковий рецепт приготування:

 

  1. Готуємо близько 1,5 літрів вершкового супу із манкою. Пару середніх картоплин нарізаємо дрібними кубиками або як вам подобається в супах.
  2. Невелику морквину також дрібно нарізаємо або натираємо на дрібній тертці.
  3. Одне стебло селери дрібно нарізаємо. Якщо не любите, можете його не класти.
  4. Половину середнього болгарського перцю нарізаємо приблизно так само, як усі попередні овочі.
  5. Одну цибулю нарізаємо дрібними кубиками.
  6. Пучок будь-якої зелені дрібно нарізаємо. Тільки не зелена цибуля - її можна окремо кожному покласти в тарілку. Пару зубчиків часнику натираємо на дрібній тертці.
  7. Літр бульйону чи води доводимо до кипіння. Завантажуємо в нього картоплю та моркву – варимо 5 хвилин.
  8. Через 5 хвилин додаємо в каструлю цибулю, селера, болгарський перець.
  9. Додаємо 200 мл вершків (у мене 10%) та 2 столові ложки манної крупи. Варимо 10 хвилин|мінути|, помішуючи.
  10. Для надання "дорослості" та яскравості нашому ніжно-дитько-вершковому супу додаємо в нього натертий часник.
  11. У тарілці суп можна посипати сухариками чи сиром.
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Тэги:  рецепт, суп, быстрое приготовление
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