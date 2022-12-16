16.12.2022 21:58 Дмитро Колонєй
Швидкі супи: кращі рецепти
Такі супи будуть чудовим варіантом для господині, яка не має часу на готування.
Швидкі супи: кращі рецепти
Як пише РЕДПОСТ
, для швидких супів знадобляться гранично доступні продукти, які вимагатимуть від господині зовсім небагато часу.
Швидкий суп на готовому м'ясному бульйоні, з картоплею, цибулею та галушками з петрушкою.
Продукти (на 4 порції):
-
Картопля чистена (різана кубиками) - 350 г
-
Цибуля ріпчаста (дрібно рубаний) - 1 шт.
-
Олія вершкове - 25 г
-
Бульйон яловичий - 900 г
-
Лавровий лист – 1 шт.
-
Сіль за смаком
-
Перець чорний мелений - за смаком
Для кльоцок:
-
Борошно - 75 г
-
Розпушувач – 0,5 ч. л.
-
Сіль – 1/4 ч. л.
-
Олія вершкове - 15 г
-
Петрушка свіжа (рубана) - 1 ст. л.
-
Яйце (злегка збите) – 1 шт.
-
Петрушка для сервірування
Покроковий рецепт приготування:
-
У великій товстостінній каструлі розігріти вершкове масло, висипати цибулю, готувати, помішуючи, до золотистого кольору, приблизно 10 хвилин.
-
Додати картопля, готувати ще кілька хвилин. Потім залити овочі бульйоном, додати лавровий лист, сіль та перець, довести до кипіння, зменшити вогонь, накрити каструлю кришкою, готувати близько 10 хвилин.
-
Приготувати галушки. У мисці змішати борошно, розпушувач і сіль, додати|добавляти| розм'якшене вершкове масло|мастило|, перемішати. Додати в тісто петрушку та яйце, добре перемішати.
-
У киплячий суп чайною ложкою викладати тісто. Коли все тісто буде в каструлі, необхідно закрити кришкою, довести суп до кипіння і варити суп з галушками на повільному вогні близько 10 хвилин.
-
Подавати суп із галушками в порційних тарілках, посипавши петрушкою.
Швидкий супчик (з фаршем та макаронами)
Продукти на 3 літри:
-
150-200 гр. фаршу
-
1 ст. борошна
-
1 ст. томатної пасти
-
Стакан дрібних макаронів (павутинка, зірочки.) можна більше,буде густіше
-
зелень
-
сіль,чорний перчик
Покроковий рецепт приготування:
-
У каструлю налити трохи олії,
-
Покласти фарш, обсмажити, додати борошно, томат, перемішати.
-
Залити водою чи бульйоном,як закипить,всипати макароні.
-
Посолити, поперчити, варити до готовності макаронів, посипати зеленню.
-
Можна посипати гострим перцем та тертим сіркою.
Швидкий суп із рибою
Продукты:
-
вода – 2,5 л.
-
риба – 320 гр.
-
картопля – 300 гр.
-
броколі – 200 гр.
-
горошок зелений – 100 гр.
-
сіль
-
цибуля, морква – по 1 шт.
Покроковий рецепт приготування:
-
Пасувати цибулю та моркву
-
Поки овочі готуються нарізати кубиком картопля,
-
Також порізати філе риби, можна, наприклад, палтус.
-
Брокколі поділити на 3-4 частини.
-
У киплячу воду закласти моркву та цибулю, рибу, картопля, броколі,
-
свіжий горошок.
-
Солимо за смаком.
-
Варити трохи більше 20 хвилин, готовність перевірити по картоплі.
-
Готовий супчик розлити по тарілочках.
-
Можна подати зі шматочком хліба, змащеного вершковим маслом
Швидкий курячий суп із зеленою цибулею
Продукти (на 4 порції):
-
Курячий бульйон - 3 1/2 склянки
-
Соєвий соус – 1 1/2 ст. л.
-
Кукурудзяний крохмаль – 2 ст. л.
-
Чорний мелений перець – 1/4 ч. л.
-
Вода – 1 ст. л.
-
Яйце велике - 1 шт.
-
Яєчний білок – 1 шт.
-
Куряче філе варене (рване) - 2 склянки
-
Цибуля зелена (різана) - 1/4 склянки
-
Олія кунжутна темна - 1 ст. л.
-
Кінза свіжа (рубана) - 1/4 склянки
Покроковий рецепт приготування
-
У невеликому сотейнику з'єднати бульйон та соєвий соус.
-
На сильному вогні довести до кипіння.
-
Тим часом у невеликій мисці з'єднати крохмаль, чорний мелений перець та 1 столову ложку води, розмішати до однорідного стану.
-
Поступово ввести крохмальну суміш у сотейник із киплячим бульйоном, зменшити вогонь і готувати, помішуючи, близько 1 хвилини, до загусання.
-
У невеликій мисці злегка збити яйце з білком і ввести цю масу в сотейник, постійно помішуючи. Викласти в сотейник куряче м'ясо, цибулю та налити олію, готувати приблизно 1 хвилину.
-
У кожну з чотирьох порційних тарілок налити по 1 1/4 склянки супу, посипати кінзою та подавати курячий суп відразу ж.
-
Можна подати до цього супу овочевий салат
Швидкий курячий суп з кукурудзою
Продукти (на 4 порції):
-
Куряче філе варене (різане шматочками) - 2 склянки
-
Помідори, консервовані без шкірки (рубані) – 300 г
-
Кукурудза заморожена – 1,5 склянки
-
Бульйон курячий - 400 г
-
Вода – 1 склянка
-
Авокадо (різане кубиками) для сервірування (за бажанням)
-
Чіпси з тортильї для сервірування (за бажанням)
Покроковий рецепт приготування:
-
У сотейнику з'єднати бульйон, воду, помідори та кукурудзу, довести до кипіння.
-
Додати до сотейника куряче м'ясо, зменшити вогонь, варити суп пару хвилин.
-
Подавати швидкий курячий суп із кукурудзою в порційних тарілках, з авокадо та чіпсами з тортильї (за бажанням).
Швидкий курячий суп з кукурудзою
Продукти (на 4 порції):
-
Куряче філе варене (різане шматочками) - 2 склянки
-
Помідори, консервовані без шкірки (рубані) – 300 г
-
Кукурудза заморожена – 1,5 склянки
-
Бульйон курячий - 400 г
-
Вода – 1 склянка
-
Авокадо (різане кубиками) для сервірування (за бажанням)
-
Чіпси з тортильї для сервірування (за бажанням)
Покроковий рецепт приготування:
-
У сотейнику з'єднати бульйон, воду, помідори та кукурудзу, довести до кипіння.
-
Додати до сотейника куряче м'ясо, зменшити вогонь, варити суп пару хвилин.
-
Подавати швидкий курячий суп із кукурудзою в порційних тарілках, з авокадо та чіпсами з тортильї (за бажанням).
Суп з мисливськими ковбасками та квасолею
Продукти:
-
Ковбаски мисливські - 300 г
-
Квасоля червона консервована - 400 г (1 банк)
-
Помідори – 400 г (2 шт.)
-
Картопля - 430 г (3 шт.)
-
Цибуля ріпчаста - 160 г (1 шт.)
-
Морква – 120 г (1 шт.)
-
Лавровий лист – 1 шт.
-
Сіль – 1,25 ч. ложки
-
Перець чорний мелений - 0,5 ч. ложки
-
Олія - 2 ст. ложки (30 мл)
-
Цибуля зелена - 3-4 пера
-
Вода – 1,5 л
Покроковий рецепт приготування:
-
Цибулю та моркву очищаємо. Цибулю нарізаємо дрібними кубиками. Моркву натираємо на великій тертці.
-
Картоплю очищаємо та нарізаємо невеликими кубиками. Заливаємо картоплю в каструлі водою і доводимо до кипіння. Варимо до напівготовності, 7 хвилин.
-
Мисливські ковбаски нарізаємо кружальцями.Помідори розрізаємо навпіл і натираємо на великій тертці, залишаючи шкірку в руці.
-
У сковороді розігріваємо олію і викладаємо туди ковбаски. Обсмажуємо до легкого зарум'янювання, приблизно 3 хвилини. Смажені ковбаски перекладаємо на тарілку. Олію, на якій смажилися ковбаски, залишаємо у сковороді. У ту ж сковороду викладаємо цибулю і смажимо до м'якості приблизно 3 хвилини.
-
Потім додаємо моркву, перемішуємо. Додаємо натерті помідори і гасимо до загусання, приблизно 3-5 хвилин.
-
У каструлю з картоплею додаємо ковбаски.
-
Потім додаємо квасолю.Додаємо засмажку з цибулі та моркви з помідорами. Солимо, перчимо, додаємо лавровий лист. Доводимо суп до кипіння і варимо до готовності картоплі ще 5-7 хвилин. Вимикаємо нагрівання.
-
Зелену цибулю дрібно нарізаємо (трохи залишаємо для подачі) і додаємо в каструлю. Даємо супу настоятися під кришкою 10 хвилин.
-
Розливаємо суп по тарілках та подаємо до столу.
Швидкий суп "Кольорова-шинка"
Продукти (на 5 порцій):
-
Капуста цвітна (свіжа чи заморожена) - 300 г
-
Шинка (або ковбаса, або карбонад) – 150 г
-
Картопля – 1-2 шт.
-
Петрушка свіжа - 1 пучок
-
Вершки - 200 г
-
Бульйон (курячий, м'ясний чи овочевий) - 1 л
-
Гірчиця – 2 ч. ложки з гіркою
-
Сіль за смаком
Покроковий рецепт приготування
-
Нам знадобиться літр будь-якого бульйону – курячого, м'ясного чи овочевого. Ставимо його потихеньку грітися, а самі в цей час очищаємо і нарізаємо кубиками одну велику картоплину або кілька середніх.
-
Картоплю завантажуємо в киплячий або киплячий бульйон. Туди ж відправляємо 2 чайні ложки гірчиці з гіркою.Солимо, добре перемішуємо і варимо 10 хвилин|мінути| при невеликому кипінні. Піну від картоплі краще знімати.
-
300 г суцвіть цвітної капусти ріжемо на шматочки або поділяємо на суцвіття такого розміру, щоб вони комфортно відчувалися вами в супі. Іноді я взагалі роблю це у блендері. (Можна використовувати заморожену цвітну капусту.)
-
150 г шинки, вареної ковбаси або карбонаду нарізаємо кубиками.
-
Коли картопля з гірчицею проварилася 10 хвилин, відправляємо в суп цвітну капусту та варимо ще 10 хвилин. Якщо піна знову утворюється, знову її зняти.
Швидкий вершковий суп з манкою
Продукти (на 6 порцій):
-
Вершки (10%) – 200 мл
-
Картопля середня – 2 шт.
-
Морква середня – 1 шт.
-
Селера (опціонально) - 1 стебло
-
Перець болгарський середній – 0,5 шт.
-
Цибуля ріпчаста середня - 1 шт.
-
Зелень (будь-яка) - 1 пучок
-
Часник - 2 зубчики (або до смаку)
-
Крупа манна – 2 ст.л.
-
Олія вершкове - 20 г
-
Сіль за смаком
-
Перець – за смаком
-
Бульйон або вода - 1 л
Покроковий рецепт приготування:
-
Готуємо близько 1,5 літрів вершкового супу із манкою. Пару середніх картоплин нарізаємо дрібними кубиками або як вам подобається в супах.
-
Невелику морквину також дрібно нарізаємо або натираємо на дрібній тертці.
-
Одне стебло селери дрібно нарізаємо. Якщо не любите, можете його не класти.
-
Половину середнього болгарського перцю нарізаємо приблизно так само, як усі попередні овочі.
-
Одну цибулю нарізаємо дрібними кубиками.
-
Пучок будь-якої зелені дрібно нарізаємо. Тільки не зелена цибуля - її можна окремо кожному покласти в тарілку. Пару зубчиків часнику натираємо на дрібній тертці.
-
Літр бульйону чи води доводимо до кипіння. Завантажуємо в нього картоплю та моркву – варимо 5 хвилин.
-
Через 5 хвилин додаємо в каструлю цибулю, селера, болгарський перець.
-
Додаємо 200 мл вершків (у мене 10%) та 2 столові ложки манної крупи. Варимо 10 хвилин|мінути|, помішуючи.
-
Для надання "дорослості" та яскравості нашому ніжно-дитько-вершковому супу додаємо в нього натертий часник.
-
У тарілці суп можна посипати сухариками чи сиром.
Читайте також:
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0