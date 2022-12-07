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07.12.2022  21:48   Дмитро Колонєй

Ароматний гарбузовий крем-суп

Пропонуємо приготувати смачну, корисну та дуже просту у приготуванні страву із гарбуза.


Ароматний гарбузовий крем-суп
Як пише РЕДПОСТ, рецептів приготування супів-пюре з гарбуза існує безліч. Але важливо знати наступне:
  1. Всі вони готуються за подібним принципом: Для початку гарбуз, а також інші овочі, відварюється, запікається або тушкується. Після цього всі компоненти подрібнюються до стану пюре за допомогою блендера.
  2. Готувати супи-пюре можна, додаючи до нього м'ясо, курку, індичку, гриби, різні овочі і навіть фрукти.
  3. Добре доповнює смак гарбузового супу молоко чи вершки.
  4. Зі спецій можна використовувати імбир, мускатний горіх, кардамон, перець, розмарин, орегано, базилік, паприку та багато іншого.
  5. У солодкі супи-пюре з гарбуза найчастіше додають мед, горіхи та сухофрукти. Також дуже смачну страву можна отримати, додавши в суп кокосове молоко чи вино.
  6. Сирні супи-пюре з гарбузом виходять більш насиченими та поживними. Їх смак можна відтінити за допомогою рубаної зелені, часнику або спецій.
 

Гарбузовий крем-суп

 

Продукти:

 
  • Гарбуз - 700 г
  • Картопля – 2-3 шт.
  • Морква – 1-2 шт.
  • Цибуля ріпчаста - 1 шт.
  • Часник - 1-2 зубчики
  • Вершки (жирністю 20%) – 70 мл
  • Олія оливкова - 3 ст. ложки
  • Сіль за смаком
  • Насіння гарбузове (для подачі) - за смаком
  • Вода – 350 мл

Рецепт покроково:

  1. Гарбуз нарізаємо шматочками середньої величини. цибулю - дрібно, морквину - шматочками,
  2.  трохи часнику.
  3. У сковорідку наливаємо трохи оливкової олії, розігріваємо її.
  4. Викладаємо в сковороду цибулю, моркву та гарбуз.
  5. Додаємо часник.
  6. Тушим гарбуз з морквою, цибулею та часником на середньому вогні хвилин 10.
  7. Картоплю нарізаємо середніми шматочками і викладаємо в каструлю.
  8. Додаємо до картоплі тушковані овочі.
  9. Заливаємо невеликою кількістю води та варимо, поки картопля не стане м'якою.
  10. Готовий суп з гарбузом пюрируем блендером до однорідної маси.
  11. Додаємо трохи солі.
  12. У гарбузовий суп-пюре вливаємо вершки та добре перемішуємо.
  13. Подаємо гарбузовий крем-суп, присипавши гарбузовим насінням.
 
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Тэги:  рецепт, тыква, крем-суп
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