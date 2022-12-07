07.12.2022 21:48 Дмитро Колонєй
Ароматний гарбузовий крем-суп
Пропонуємо приготувати смачну, корисну та дуже просту у приготуванні страву із гарбуза.
Ароматний гарбузовий крем-суп
Як пише РЕДПОСТ
, рецептів приготування супів-пюре з гарбуза існує безліч. Але важливо знати наступне:
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Всі вони готуються за подібним принципом: Для початку гарбуз, а також інші овочі, відварюється, запікається або тушкується. Після цього всі компоненти подрібнюються до стану пюре за допомогою блендера.
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Готувати супи-пюре можна, додаючи до нього м'ясо, курку, індичку, гриби, різні овочі і навіть фрукти.
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Добре доповнює смак гарбузового супу молоко чи вершки.
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Зі спецій можна використовувати імбир, мускатний горіх, кардамон, перець, розмарин, орегано, базилік, паприку та багато іншого.
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У солодкі супи-пюре з гарбуза найчастіше додають мед, горіхи та сухофрукти. Також дуже смачну страву можна отримати, додавши в суп кокосове молоко чи вино.
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Сирні супи-пюре з гарбузом виходять більш насиченими та поживними. Їх смак можна відтінити за допомогою рубаної зелені, часнику або спецій.
Гарбузовий крем-суп
Продукти:
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Гарбуз - 700 г
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Картопля – 2-3 шт.
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Морква – 1-2 шт.
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Цибуля ріпчаста - 1 шт.
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Часник - 1-2 зубчики
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Вершки (жирністю 20%) – 70 мл
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Олія оливкова - 3 ст. ложки
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Сіль за смаком
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Насіння гарбузове (для подачі) - за смаком
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Вода – 350 мл
Рецепт покроково:
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Гарбуз нарізаємо шматочками середньої величини. цибулю - дрібно, морквину - шматочками,
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трохи часнику.
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У сковорідку наливаємо трохи оливкової олії, розігріваємо її.
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Викладаємо в сковороду цибулю, моркву та гарбуз.
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Додаємо часник.
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Тушим гарбуз з морквою, цибулею та часником на середньому вогні хвилин 10.
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Картоплю нарізаємо середніми шматочками і викладаємо в каструлю.
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Додаємо до картоплі тушковані овочі.
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Заливаємо невеликою кількістю води та варимо, поки картопля не стане м'якою.
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Готовий суп з гарбузом пюрируем блендером до однорідної маси.
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Додаємо трохи солі.
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У гарбузовий суп-пюре вливаємо вершки та добре перемішуємо.
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Подаємо гарбузовий крем-суп, присипавши гарбузовим насінням.
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