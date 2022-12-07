07.12.2022 21:28 Дмитро Колонєй

У Харкові судитимуть правоохоронця, який перейшов на бік окупантів

Прокуратура передала до суду у Харкові обвинувальний акт.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, 23 червня 2022 років, коли м. Куп‘янськ перебувало в окупації, 31-річний місцевий житель добровільно прибув до так званої «народної міліції» та подав документи до «відділу кадрів» фейкового органу.

Через два його призначили на посаду «в. о. поліцейського взводу патрульної служби» у самопроголошеній «народной милиции г. Купянска».

Свої «службові обов’язки» колаборант виконував до початку вересня. Після деокупації правоохоронці викрили чоловіка.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова.

Йогму загрожує позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.