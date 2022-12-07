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07.12.2022  21:28   Дмитро Колонєй

У Харкові судитимуть правоохоронця, який перейшов на бік окупантів

Прокуратура передала до суду у Харкові обвинувальний акт.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру,  23 червня 2022 років, коли м. Куп‘янськ перебувало в окупації,  31-річний місцевий житель  добровільно прибув до так званої «народної міліції» та подав документи до «відділу кадрів» фейкового органу.
 
Через два його призначили на посаду «в. о. поліцейського взводу патрульної служби» у самопроголошеній «народной милиции г. Купянска». 
 
Свої «службові обов’язки» колаборант виконував до початку вересня. Після деокупації правоохоронці викрили чоловіка. 
 
Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова. 
 
Йогму загрожує позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої. 
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  предательство, купянск, харьков
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