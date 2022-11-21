    
Главная Новини Харкова Кулінарні рецепти Найсмачніші рецепти з квашеної капусти
21.11.2022  21:54   Дмитро Колонєй

Найсмачніші рецепти з квашеної капусти

Пропонуємо приготувати сім смачних домашніх страв.


Найсмачніші рецепти з квашеної капусти
Як пише РЕДПОСТ, квашена капуста, а тим більше в зимовий період, що стрімко наближається, - приватний гість на столі. До того ж з неї, дуже смачної та корисної, можна приготувати інші, не менш апетитні страви. Ми представимо сім найкращих рецептів із квашеною капустою у головній ролі.

Лінивий пиріг з квашеною капустою

Продукти:
 
  • Кисла капуста - 500 г
  • Яйця - 3 шт.
  • Борошно - 6 ст. л.
  • Розпушувач для тіста - 2 ч. л.
  • Сметана - 5 ст. л.
  • Олія - ​​2 ст. л.
  • Цибуля середнього розміру - 1 шт.
  • Цукор - 1 ч. л.
  • Сіль - 1 ч. л.
Рецепт покроково:
 
  1. Дрібно нарізати цибулю.
  2. Підсмажити цибулю на олії до утворення золотистого кольору;
  3. В окремій ємності змішати яйця, сметану, цукор, розпушувач та сіль будь-яким зручним способом, при цьому поступово додавати муку. Тісто готове.
  4. Змастити форму для випікання олією
  5. Наниз покласти капусту, а зверху все залити тестом;
  6. Духовку розігріти до 180 ° і поставити в неї форму з|із| тестом;
  7. Випікати протягом 30 хвилин;
  8. Після закінчення часу дістати пиріг з духовки і дати йому охолонути, після цього можна подавати страву на стіл.

Бігус із квашеної капусти

Продукти:
 
  • Капуста квашена - 600 г.
  • 2 середні цибулини
  • Олія - ​​50 мл
  • Сіль, коріандр мелений - за смаком
  • По одній щіпці перцю гострого та чорного меленого
  • Лавровий лист - 2 шт.
Рецепт покроково:
 
  1. Цибулю нарізати півкільцями
  2. Обсмажити цибулю на олії до утворення золотистого кольору;
  3. До цибулі додати кислу капусту, спеції та обсмажувати все на маленькому вогні протягом 10-15 хвилин;
  4. Якщо капуста виходить недостатньо соковитою, можна долити сковороду розсіл, воду або бульйон;
  5. Накрити вміст кришкою та гасити на маленькому вогні протягом 45 хвилин до утворення коричневого кольору;
  6. За 10 хвилин до готовності з бігуса видалити лавровий лист.

Вареники з квашеною капустою

Продукти:
 
  • Кисла капуста - 500 г.
  • Дві великі цибулини
  • Борошно - 500 г.
  • Вода - 300 мл
  • Вершкове масло - 100 г.
  • Рослинна олія - ​​4 ст. л.
  • Сіль - 1 ч. ложка
Рецепт покроково
 
 
Тісто:
 
  1. Борошно просіяти, зібрати у глибокій мисці;
  2. Закип'ятити воду, додати в неї сіль та олію;
  3. Зробити в гірці борошна невелике заглиблення та додати до нього солону рідину;
  4. Замісити тісто та зробити з нього кулю;
  5. Накрити його в мисці і залишити на півгодини під харчовою плівкою.
Начинка:
 
  • Цибулю нарізати дрібними кубиками
  • Капусту віджати.
  • Обсмажувати цибулю та капусту на сковороді до утворення золотистого кольору;
  • остудити і готова начинка.
Приготування вареників:
 
  1. Розкачати тісто в тонкий коржик,
  2. За допомогою склянки або іншої форми вирізати круглі млинці.
  3. У кожен корж покласти повну чайну ложку начинки, і сформувати вареник.
  4. Налити половину каструлі води, підсолити та відварити в ній вареники.

Рулети з квашеною капустою

Продукти:
 
  • Кисла капуста - 300 г.
  • Лаваш тонкий - 250 г.
  • Яйце - 1 шт.
  • Рослинна олія - ​​2 ст. л.
Рецепт покроково:
 
  1. Лаваш повністю розгорнути та розділити на 4 частини;
  2. Кожну з них змастити олією та зверху викласти квашену капусту;
  3. Згорнути з лавашів рулет;
  4. Форму для запікання змастити олією
  5. Викласти у форму рулет
  6. Зверху рулети змастити|змазати| збитим яйцем;
  7. Поставити форму в розігріту до 180 градусів духовку та випікати рулети протягом 20-30 хвилин;
  8. Зверху їх можна посипати зеленню.

Суп із квашеною капустою

Продукти:
 
  • Вода - 1,5 л.
  • Кисла капуста - 200 г.
  • Пшоно - 3 ст. л.
  • Картопля середня - 3 шт.
  • Середня цибулина – 1 шт.
  • Томатна паста - 1 ст. л.
  • Олія - ​​1 ст. л.
  • Часник - 1 зубчик
  • Зелень 2 ст.л,
  • Сіль, перець - на смак.
Рецепт покроково:
 
  1. Закип'ятити воду у каструлі;
  2. Картоплю порізати невеликими кубиками,
  3. Додати картопля у воду разом із пшоняною крупою;
  4. Кислу капусту промити і порізати;
  5. Пасерувати разом з цибулею, олією та томатом;
  6. Додати заправку до супу;
  7. Посолити, поперчити до смаку.

Свинячі реберця з кислою капустою

Продукти:
 
  • Капуста квашена - 300 г
  • Свинячі реберця - 600 г
  • Дві середні цибулини
  • Олія - ​​20 г
  • Сіль, перець - за смаком
Рецепт покроково:
 
  1. Цибулю крупно нарізати півкільцями
  2. Реберця нарізати порційними шматочками.
  3. У сковороді розігріти олію.
  4. Додати цибулю та реберця, і обсмажувати їх протягом 10 хвилин на середньому вогні.
  5. Додати до них кислу капусту і обсмажувати доти, доки не піде вся рідина.
  6. Страву накрити кришкою та дати настоятися півгодини.

Салат із квашеної капусти

Продукти:
 
  • Кисла капуста - 200 г.
  • Червона цибуля - 1-2 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Рослинна олія - ​​1-2 ст. л.
  • Сіль, цукор, зелень - за смаком
Маринад для цибулі:
 
  • Півсклянки води
  • Оцет 9% - 2 ст. л.
  • Цукор - 0,5 ст. л.
  • Сіль - 0,5 ст. л.
Рецепт покроково:
 
  1. Цибулю тонко нарізати півкільцями
  2. Розмістити в маринад на 15 хвилин.
  3. Моркву натерти на тертці.
  4. У кислу капусту додати|добавляти| цукор і залишити на 5 хвилин|мінути|.
  5. Після цього додати мариновану цибулю та моркву, олію, сіль та перець за смаком.
 
Тэги:  рецепт, квашеная капуста
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.11 Кулінарні рецепти Яблучно-грушевий кекс з цитрусами та горіхами 19.11 Кулінарні рецепти Смачні та легкі рецепти швидкої вечері 18.11 Кулінарні рецепти Класичні та ліниві голубці: як зробити щоб вони не розвалювалися
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 