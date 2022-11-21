21.11.2022 21:54 Дмитро Колонєй
Найсмачніші рецепти з квашеної капусти
Пропонуємо приготувати сім смачних домашніх страв.
Найсмачніші рецепти з квашеної капусти
Як пише РЕДПОСТ
, квашена капуста, а тим більше в зимовий період, що стрімко наближається, - приватний гість на столі. До того ж з неї, дуже смачної та корисної, можна приготувати інші, не менш апетитні страви. Ми представимо сім найкращих рецептів із квашеною капустою у головній ролі.
Лінивий пиріг з квашеною капустою
Продукти:
-
Кисла капуста - 500 г
-
Яйця - 3 шт.
-
Борошно - 6 ст. л.
-
Розпушувач для тіста - 2 ч. л.
-
Сметана - 5 ст. л.
-
Олія - 2 ст. л.
-
Цибуля середнього розміру - 1 шт.
-
Цукор - 1 ч. л.
-
Сіль - 1 ч. л.
Рецепт покроково:
-
Дрібно нарізати цибулю.
-
Підсмажити цибулю на олії до утворення золотистого кольору;
-
В окремій ємності змішати яйця, сметану, цукор, розпушувач та сіль будь-яким зручним способом, при цьому поступово додавати муку. Тісто готове.
-
Змастити форму для випікання олією
-
Наниз покласти капусту, а зверху все залити тестом;
-
Духовку розігріти до 180 ° і поставити в неї форму з|із| тестом;
-
Випікати протягом 30 хвилин;
-
Після закінчення часу дістати пиріг з духовки і дати йому охолонути, після цього можна подавати страву на стіл.
Бігус із квашеної капусти
Продукти:
-
Капуста квашена - 600 г.
-
2 середні цибулини
-
Олія - 50 мл
-
Сіль, коріандр мелений - за смаком
-
По одній щіпці перцю гострого та чорного меленого
-
Лавровий лист - 2 шт.
Рецепт покроково:
-
Цибулю нарізати півкільцями
-
Обсмажити цибулю на олії до утворення золотистого кольору;
-
До цибулі додати кислу капусту, спеції та обсмажувати все на маленькому вогні протягом 10-15 хвилин;
-
Якщо капуста виходить недостатньо соковитою, можна долити сковороду розсіл, воду або бульйон;
-
Накрити вміст кришкою та гасити на маленькому вогні протягом 45 хвилин до утворення коричневого кольору;
-
За 10 хвилин до готовності з бігуса видалити лавровий лист.
Вареники з квашеною капустою
Продукти:
-
Кисла капуста - 500 г.
-
Дві великі цибулини
-
Борошно - 500 г.
-
Вода - 300 мл
-
Вершкове масло - 100 г.
-
Рослинна олія - 4 ст. л.
-
Сіль - 1 ч. ложка
Рецепт покроково
Тісто:
-
Борошно просіяти, зібрати у глибокій мисці;
-
Закип'ятити воду, додати в неї сіль та олію;
-
Зробити в гірці борошна невелике заглиблення та додати до нього солону рідину;
-
Замісити тісто та зробити з нього кулю;
-
Накрити його в мисці і залишити на півгодини під харчовою плівкою.
Начинка:
-
Цибулю нарізати дрібними кубиками
-
Капусту віджати.
-
Обсмажувати цибулю та капусту на сковороді до утворення золотистого кольору;
-
остудити і готова начинка.
Приготування вареників:
-
Розкачати тісто в тонкий коржик,
-
За допомогою склянки або іншої форми вирізати круглі млинці.
-
У кожен корж покласти повну чайну ложку начинки, і сформувати вареник.
-
Налити половину каструлі води, підсолити та відварити в ній вареники.
Рулети з квашеною капустою
Продукти:
-
Кисла капуста - 300 г.
-
Лаваш тонкий - 250 г.
-
Яйце - 1 шт.
-
Рослинна олія - 2 ст. л.
Рецепт покроково:
-
Лаваш повністю розгорнути та розділити на 4 частини;
-
Кожну з них змастити олією та зверху викласти квашену капусту;
-
Згорнути з лавашів рулет;
-
Форму для запікання змастити олією
-
Викласти у форму рулет
-
Зверху рулети змастити|змазати| збитим яйцем;
-
Поставити форму в розігріту до 180 градусів духовку та випікати рулети протягом 20-30 хвилин;
-
Зверху їх можна посипати зеленню.
Суп із квашеною капустою
Продукти:
-
Вода - 1,5 л.
-
Кисла капуста - 200 г.
-
Пшоно - 3 ст. л.
-
Картопля середня - 3 шт.
-
Середня цибулина – 1 шт.
-
Томатна паста - 1 ст. л.
-
Олія - 1 ст. л.
-
Часник - 1 зубчик
-
Зелень 2 ст.л,
-
Сіль, перець - на смак.
Рецепт покроково:
-
Закип'ятити воду у каструлі;
-
Картоплю порізати невеликими кубиками,
-
Додати картопля у воду разом із пшоняною крупою;
-
Кислу капусту промити і порізати;
-
Пасерувати разом з цибулею, олією та томатом;
-
Додати заправку до супу;
-
Посолити, поперчити до смаку.
Свинячі реберця з кислою капустою
Продукти:
-
Капуста квашена - 300 г
-
Свинячі реберця - 600 г
-
Дві середні цибулини
-
Олія - 20 г
-
Сіль, перець - за смаком
Рецепт покроково:
-
Цибулю крупно нарізати півкільцями
-
Реберця нарізати порційними шматочками.
-
У сковороді розігріти олію.
-
Додати цибулю та реберця, і обсмажувати їх протягом 10 хвилин на середньому вогні.
-
Додати до них кислу капусту і обсмажувати доти, доки не піде вся рідина.
-
Страву накрити кришкою та дати настоятися півгодини.
Салат із квашеної капусти
Продукти:
-
Кисла капуста - 200 г.
-
Червона цибуля - 1-2 шт.
-
Морква – 1 шт.
-
Рослинна олія - 1-2 ст. л.
-
Сіль, цукор, зелень - за смаком
Маринад для цибулі:
-
Півсклянки води
-
Оцет 9% - 2 ст. л.
-
Цукор - 0,5 ст. л.
-
Сіль - 0,5 ст. л.
Рецепт покроково:
-
Цибулю тонко нарізати півкільцями
-
Розмістити в маринад на 15 хвилин.
-
Моркву натерти на тертці.
-
У кислу капусту додати|добавляти| цукор і залишити на 5 хвилин|мінути|.
-
Після цього додати мариновану цибулю та моркву, олію, сіль та перець за смаком.
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