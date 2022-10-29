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29.10.2022  21:33   Дмитро Колонєй

Заготівля моркви на зиму: найсмачніші рецепти

Продовжуємо готуватися до зимового сезону.


Фотография из открытых источников
Як пише РЕДПОСТ, морква по-корейськи - не тільки популярна та смачна, а й корисна для організму страва, яка:
  • зміцнює імунітет,
  • покращує зору та колір шкіри.
  • позитивно впливає роботу кишечника
  • знижує ризик появи депресії.

Смачна морква по-корейськи на зиму без стерилізації

Знадобиться для приготування:
  • 1кг. моркви;
  • 1 головка цибулі;
  • 2-3 зубчики часнику;
  • 1/2 склянки олії;
  • 4-5 ст. 9% оцту;
  • 0,5 ч.л. гострого меленого перцю;
  • 0,5 ч.л. чорного меленого перцю;
  • 2 ст. цукру;
  • 1 ст. солі;
  • 1 ч. л. меленого коріандру.
Як приготувати
  • Перед тим, як очистити моркву, її треба добре вимити. Потім натираємо овоч на тертці. У ємність з морквою додаємо цукор, сіль, мелений чорний і гострий перець, коріандр і заздалегідь подрібнений часник. Все це добре перемішуємо і залишаємо на півгодини. Беремо цибулю і нарізаємо її кільцями. Ставимо на вогонь сковороду і обсмажуємо цибулю до золотистої скориночки. Заливаємо моркву гарячою олією і додаємо оцет. Усю суміш розкладаємо по стерилізованим банкам та закручуємо їх.

Морква по-корейськи з часником

Знадобиться для приготування:
  • 1,5кг. моркви;
  • 1 ст. солі;
  • 250 грам цибулі;
  • 100 г цукру;
  • 1 головка часнику;
  • 50мл. рослинної олії;
  • 50мл. 9% оцту;
  • 0,5 ч.л. меленого чорного перцю;
  • 0,5 ч.л. меленого коріандру;
  • 0,5 пачки приправи моркви корейською.
Як приготувати
  • Спочатку миємо моркву, а потім її очищаємо. Можна натерти овоч на тертці або нарізати тонкою соломкою.Додаємо до моркви часник, цибулю та інші спеції. Далі наливаємо оцет і олію. Щоб морква почала пускати сік, її краще віджати руками. Закриваємо все це кришкою та на добу ставимо в холодильник. Наступного дня дістаємо моркву з холодильника. Потім розкладаємо її в стерилізовані банки, заливаємо соком і закочуємо.

Морква по-корейськи з огірками

Знадобиться для приготування:
  • 500 грам моркви;
  • 2 кг. огірків;
  • 100 г цукру;
  • 5 зубчиків часнику;
  • 100мл. рослинної олії;
  • 100мл. оцту;
  • 50 г солі;
  • 1 ч. л. паприки;
  • 1 ч. л. червоного меленого перцю;
  • 1 ч. л. коріандру.
Як приготувати
  • На 2 години треба замочити огірки в холодній воді. Поки вони наполягають, натираємо на тертці моркву. Кладемо її в ємність і солимо. Потім руками добре віджимаємо, щоб овоч дав сік. Дістаємо огірки, витираємо їх та нарізаємо товстою соломкою. Беремо миску і кладемо в неї нарізані моркву та огірки, додаємо подрібнений часник. Додаємо спеції, цукор та сіль, а потім вливаємо оцет та олію. Все це добре перемішуємо і залишаємо овочі на 1,5-2 години. Моркву з огірками викладаємо у простерилізовані банки та закручуємо кришки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли краще солити капусту.

 

Тэги:  рецепты, морковь, заготовка
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