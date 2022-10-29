29.10.2022 21:33 Дмитро Колонєй
Заготівля моркви на зиму: найсмачніші рецепти
Продовжуємо готуватися до зимового сезону.
Фотография из открытых источников
Як пише РЕДПОСТ
, морква по-корейськи - не тільки популярна та смачна, а й корисна для організму страва, яка:
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зміцнює імунітет,
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покращує зору та колір шкіри.
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позитивно впливає роботу кишечника
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знижує ризик появи депресії.
Смачна морква по-корейськи на зиму без стерилізації
Знадобиться для приготування:
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1кг. моркви;
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1 головка цибулі;
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2-3 зубчики часнику;
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1/2 склянки олії;
-
4-5 ст. 9% оцту;
-
0,5 ч.л. гострого меленого перцю;
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0,5 ч.л. чорного меленого перцю;
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2 ст. цукру;
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1 ст. солі;
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1 ч. л. меленого коріандру.
Як приготувати
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Перед тим, як очистити моркву, її треба добре вимити. Потім натираємо овоч на тертці. У ємність з морквою додаємо цукор, сіль, мелений чорний і гострий перець, коріандр і заздалегідь подрібнений часник. Все це добре перемішуємо і залишаємо на півгодини. Беремо цибулю і нарізаємо її кільцями. Ставимо на вогонь сковороду і обсмажуємо цибулю до золотистої скориночки. Заливаємо моркву гарячою олією і додаємо оцет. Усю суміш розкладаємо по стерилізованим банкам та закручуємо їх.
Морква по-корейськи з часником
Знадобиться для приготування:
-
1,5кг. моркви;
-
1 ст. солі;
-
250 грам цибулі;
-
100 г цукру;
-
1 головка часнику;
-
50мл. рослинної олії;
-
50мл. 9% оцту;
-
0,5 ч.л. меленого чорного перцю;
-
0,5 ч.л. меленого коріандру;
-
0,5 пачки приправи моркви корейською.
Як приготувати
-
Спочатку миємо моркву, а потім її очищаємо. Можна натерти овоч на тертці або нарізати тонкою соломкою.Додаємо до моркви часник, цибулю та інші спеції. Далі наливаємо оцет і олію. Щоб морква почала пускати сік, її краще віджати руками. Закриваємо все це кришкою та на добу ставимо в холодильник. Наступного дня дістаємо моркву з холодильника. Потім розкладаємо її в стерилізовані банки, заливаємо соком і закочуємо.
Морква по-корейськи з огірками
Знадобиться для приготування:
-
500 грам моркви;
-
2 кг. огірків;
-
100 г цукру;
-
5 зубчиків часнику;
-
100мл. рослинної олії;
-
100мл. оцту;
-
50 г солі;
-
1 ч. л. паприки;
-
1 ч. л. червоного меленого перцю;
-
1 ч. л. коріандру.
Як приготувати
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На 2 години треба замочити огірки в холодній воді. Поки вони наполягають, натираємо на тертці моркву. Кладемо її в ємність і солимо. Потім руками добре віджимаємо, щоб овоч дав сік. Дістаємо огірки, витираємо їх та нарізаємо товстою соломкою. Беремо миску і кладемо в неї нарізані моркву та огірки, додаємо подрібнений часник. Додаємо спеції, цукор та сіль, а потім вливаємо оцет та олію. Все це добре перемішуємо і залишаємо овочі на 1,5-2 години. Моркву з огірками викладаємо у простерилізовані банки та закручуємо кришки.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли краще солити капусту.
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