Заготівля моркви на зиму: найсмачніші рецепти

В этот день

Гороскоп на 29 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Хто сьогодні ризикує – п'є шампанське. Щоправда, доведеться попрацювати, засукавши рукави, але результат того вартий.

Прогноз погоди у Харкові на 29 жовтня У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.