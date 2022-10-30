30.10.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 30 жовтня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі можливий дощ. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 49%. Температура повітря +11°...+12°C (відчувається як +11°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 80%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 36%. Температура повітря +12°...+11°C (відчувається як +14°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 76%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 6%. Температура повітря +11°...+9°C (відчувається як +11°C). Вітер північно-східний, 8 м/с. Вологість повітря 65%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.

Геомагнітний стан

Можливість магнітних бур: 30%. Доба почнеться середнею магнітною бурею, яка триватиме до полудня. Такий сплеск може призвести до підвищення тиску, головного болю та запаморочення. Метеозалежним людям варто уважно прислухатися до свого самопочуття.

Народні прикмети

Погоду пророкували по зозулі: якщо вона кукує на сухому дереві, то незабаром буде мороз.



Кішка спить міцно – до тепла.



Домашній птах крилами махає – до дощу.



Сонце на заході сонця оточене навколо – до бурі.



Сонце хмарами затягло – до дощу.



Яскравий місяць – до теплої та сонячної погоди.



Мутний і блідий місяць – до дощу.



Білий та блискучий місяць – до похолодання.



Якщо зірки на небі рідкісні – до завірюхи.