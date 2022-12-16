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16.12.2022  21:24   Дмитро Колонєй

Харківські благодійники організували дитяче свято до Дня святого Миколая

Про це інформує харківський Департамент у справах сімʼї, молоді та спорту.

Організували дитяче свято до Дня святого Миколая харківські благодійники

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, напередодні Дня святого Миколая благодійна организація "БФ "Спорт-В.О.С.Т.О.К" при підтримці Департаменту у справах сімʼї, молоді та спорту провела свято для дітей з Індустріального району. Вони отримали подарунки від міського голови Ігоря Терехова та благодійного фонду.

Нагадаємо, раніше ми писали, що юні харківські митці стали лауреатами онлайн-конкурсу

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  дети, праздник, харьков
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