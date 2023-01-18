18.01.2023 17:37 Дмитро Колонєй

Учням зруйнованої харківської школи вручили планшети

Планшети отримають майже дві сотні харківських учнів та вчителів.



Учням зруйнованої харківської школи вручили планшети



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міскраду, перші планшети iPadи вручили 10-тьом школярам зруйнованої школи №134, які є переможцями олімпіад і турнірів та успішно склали екзамен на рівень володіння німецькою мовою Шпрахдиплом В2-С1.

Протягом дня планшети отримають ще 166 учнів і 21 учитель школи. Усі вони знаходяться у Харкові.

«Важливість цього проєкту важко переоцінити. Особливо за умов війни. Наші діти зараз позбавлені можливості ходити до школи, а для засвоєння знань в онлайн-форматі якісний гаджет – одна з найнеобхідніших речей. Я дуже вдячний усім, хто доклав зусиль для того, щоб наші школярі отримали ці планшети», - наголосив міський голова Ігор Терехов.

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Учні отримали гаджети у рамках спільного проєкту міжнародної компанії «ASBIS», Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій, Міністерства освіти та науки, Міністерства цифрової трансформації, Українського інституту розвитку освіти та ГО «7Fields».

На заході були присутні народний депутат Сергій Бабак та комерційний директор «ASBIS Ukraine» Лідія Гринкевич.



