03.11.2022 17:12 Дмитро Колонєй

Понад 150 багатодітних родин Харкова забезпечені необхідними для навчання гаджетами

Про це поінформував Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту Харкова.



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Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту, протягом двох тижнів 173-м багатодітним родинам з Харкова, в яких одночасно навчається троє та більше дітей, вручили комп’ютерні планшети, придбані в рамках проєкту Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та Асоціації міст України.

Родини вже встигли покористуватися подарунками та залишили свої відгуки.

«Планшет якісний, для навчання- незамінна річ. Донькам стало зручніше навчатися, бо з'явився ще один ґаджет, і тепер не треба ставати в чергу» - повідомила мати-героїня Олена Бутенко.

Подарунок оцінила і сім’я Уразовських, в якій виховується семеро дітей: «Вдячні за можливість у таких складних умовах отримувати якісну освіту. Дуже дякую за надану допомогу від усієї нашої багатодітної родини».

Своєю чергою Харківський міський голова Ігор Терехов надіслав листа голові Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурату Шахіну. Від імені харків’ян він подякував за надану допомогу та висловив сподівання на подальшу співпрацю.