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03.11.2022  16:59   Дмитро Колонєй

У Харкові нетверезий водій намагався вночі підкупити патрульних

За порушення ПДР патрульні зупинили автомобіль ВАЗ на вулиці Марка Вовчка у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, під час спілкування інспектори виявили у кермувальника явні ознаки алкогольного сп'яніння. Також поліцейські встановили, що водій не мав права керування автомобілем. Порушнику було повідомлено, що відносно нього будуть складені відповідні адміністративні матеріали.
Після чого чоловік запропонував інспекторам неправомірну вигоду в сумі 5 000 гривень.
 
На попередження про кримінальну відповідальність за надання хабаря службовій особі громадянин не реагував, тому порушника було затримано, а на місце викликано слідчо-оперативну групу.
 
На кермувальника автомобіля ВАЗ патрульні склали адміністративний протокол за ч.1 ст.130 (Відмова від огляду на стан сп’яніння) та постанову за ч.2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.
Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  пьяный водитель, харьков
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