Майже два десятки водіїв були загрозою життю мешканців Харкова

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Гороскоп на 10 грудня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Успіх чекає на тих, хто схильний до ясності у всьому, починаючи від думок у голові і закінчуючи відносинами з близькими людьми.

Прогноз погоди у Харкові на 10 грудня У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці - без опадів. Удень піде дощ і продовжиться до пізнього вечора.