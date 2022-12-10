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10.12.2022  17:33   Дмитро Колонєй

Майже два десятки водіїв були загрозою життю мешканців Харкова

Патрульні Харкова зловили нетверезих автомобілістів.

Загрожували життю містян два десятки нетверезих водії, яких зловили за добу у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, за минулу добу правоохоронці виявили 19 нетверезих водіїв.
 
Поліцейські нагадують про відповідальність за керування транспортними засобами в стані сп'яніння:
 
  • на громадянина, який вперше сів за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння чекає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 17 000 гривень та позбавлення права керування автомобілем на 1 рік;
  • якщо водій вдруге порушив вимоги ст. 130 КУпАП, тоді на нього чекає штраф у розмірі 34 000 гривень та позбавлення права керування на 3 роки;
  • у випадку, якщо керманич втретє за рік керував транспортним засобом у нетверезому стані, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 51 000 гривень та позбавлення права керування на 10 років.
 
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Нагадаємо, раніше ми писали про нетверезих вбивць, які розправилися з чоловіком та сховали труп у гною.
 
Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  пьяный водитель, пдд, харьков
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