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13.07.2022  17:45   Дмитрий Колоней

Забыла, где ее дочери: у пьяной харьковчанки забрали детей (фото)

Ювенальная полиция Харькова выявила неблагополучную семью.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ГУ Нацполиции, сотрудники ювенальной превенции Харьковского райуправления №1 совместно с представителями службы по делам детей Слободского района во время рейда обнаружили факт ненадлежащего исполнения 43-летней женщиной своих родительских обязанностей.
 
Женщина была пьяна и не ухаживала за 7 и 9-летними дочерьми.  Детей дома не было. Женщина не смогла припомнить, где они находятся. Семья -на учете как семья, оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах. Двух малолетних дочерей женщина воспитывает самостоятельно. 
 
Дети вернулись домой с прогулки по улице, их временно передали близкому родственнику. Жизни и здоровью девочек ничего не угрожает. В отношении матери полицейские составили административный протокол по ст.184 (неисполнение родителями или заменяющими их лиц, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  лишили детей, пьяная мать, харьков
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