13.07.2022 17:45 Дмитрий Колоней

Забыла, где ее дочери: у пьяной харьковчанки забрали детей (фото)

Ювенальная полиция Харькова выявила неблагополучную семью.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на ГУ Нацполиции, сотрудники ювенальной превенции Харьковского райуправления №1 совместно с представителями службы по делам детей Слободского района во время рейда обнаружили факт ненадлежащего исполнения 43-летней женщиной своих родительских обязанностей.

Женщина была пьяна и не ухаживала за 7 и 9-летними дочерьми. Детей дома не было. Женщина не смогла припомнить, где они находятся. Семья -на учете как семья, оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах. Двух малолетних дочерей женщина воспитывает самостоятельно.

Дети вернулись домой с прогулки по улице, их временно передали близкому родственнику. Жизни и здоровью девочек ничего не угрожает. В отношении матери полицейские составили административный протокол по ст.184 (неисполнение родителями или заменяющими их лиц, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.