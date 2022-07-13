13.07.2022 17:18 Дмитрий Колоней

Нуждающиеся харьковчане получают услугу «Уход на дому» (фото)

О помощи харьковчанам сообщили в территориальном центре предоставления социальных услуг.

Как сообщает РЕДПОСТ , в Харькове нужлающимся людям предоставляют услугу "Уход на дому". Так, по информации территориального центра предоставления социальных услуг Салтовского района за ІІ квартал 2022 года помощь получили 756 жителей.

Также 130 жителей района (пожилые люди и люди с инвалидностью) получили эту услугу экстренно - в течение суток по заявлению. Такую помощь оформляют, если нужно срочно купить продукты питания и медикаменты, а также доставить гуманитарную помощь.

В терцентре отметили, что во время военного положения действует упрощенный порядок оформления документов для получения социальной услуги «Уход на дому» - без определения среднемесячного совокупного дохода. Одинокие пожилые люди и люди с инвалидностью получают услугу бесплатно до конца войны.

Дополнительную информацию можно узнать по тел.: (098) 267-12-11, (098) 817-77-22.