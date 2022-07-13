13.07.2022 16:55 Виталий Хиневич

В Харьковской школе, уничтоженной российской ракетой, чудом уцелели черепахи

Черепахи 10 лет жили в кабинете биологии.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.

Сообщается, что в харьковской школе, которую уничтожили оккупанты, в кабинете биологии жилы черепахи.

По словам заместителя директора по учебно-воспитательной работе и учительницы биологии Виктории Карпенко, каждый год проводился конкурс на новое имя для черепах, так как ежегодно приходил новый шестой класс изучать предмет, поэтому каждый год с ними знакомились дети.

Ракетный удар школа пережила 10 июля. Однако черепахи в кабинете биологии остались живы.

Им пришлось искать новый дом, так как черепахам нужно постоянное тепло, которое невозможно обеспечить в разрушенной школе.

На объявление, которое разместила в соцсетях выпускница школы Мария, отозвался парень, имеющий опыт содержания таких черепах.

«Парень забрал сегодня их к себе, рассказал, что у него и до этого жили черепахи, знает, как за ними ухаживать, поэтому сомнений не было. У них все будет добро", - сообщила учительница биологии.