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13.07.2022  16:55   Виталий Хиневич

В Харьковской школе, уничтоженной российской ракетой, чудом уцелели черепахи

Черепахи 10 лет жили в кабинете биологии.

Черепахи в Харьковской школе
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.
 
Сообщается, что в харьковской школе, которую уничтожили оккупанты, в кабинете биологии жилы черепахи. 
 
По словам заместителя директора по учебно-воспитательной работе и учительницы биологии Виктории Карпенко, каждый год проводился конкурс на новое имя для черепах, так как ежегодно приходил новый шестой класс изучать предмет, поэтому каждый год с ними знакомились дети.
 
Ракетный удар школа пережила 10 июля. Однако черепахи в кабинете биологии остались живы.
 
Им пришлось искать новый дом, так как черепахам нужно постоянное тепло, которое невозможно обеспечить в разрушенной школе.
 
На объявление, которое разместила в соцсетях выпускница школы Мария, отозвался парень, имеющий опыт содержания таких черепах.
 
«Парень забрал сегодня их к себе, рассказал, что у него и до этого жили черепахи, знает, как за ними ухаживать, поэтому сомнений не было. У них все будет добро", - сообщила учительница биологии.
 
Напомним, в ночь на 10 июля российская ракета разрушила учебное заведение в Слободском районе Харькова.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  школа, агрессия россии, черепахи, харьков
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