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10.07.2022  12:03   Василий Голосный

Как выглядит гимназия Харькова после ракетного удара (фото)

В ночь на 10 июля российская ракета разрушила учебное заведение в Слободском районе Харькова.

Новости Харькова: фото гимназии после ракетного удара

Ракетный удар, который произошел около половины четвертого ночи 10 июля, разрушил часть здания гимназии в Слободском районе, передает РЕДПОСТ.

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Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, агрессия россии
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