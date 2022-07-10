Как выглядит гимназия Харькова после ракетного удара (фото)

В ночь на 10 июля российская ракета разрушила учебное заведение в Слободском районе Харькова.
Ракетный удар, который произошел около половины четвертого ночи 10 июля, разрушил часть здания гимназии в Слободском районе, передает РЕДПОСТ.
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10 июля 1878 года впервые футбольный арбитр использовал свисток.
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