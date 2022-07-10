Как выглядит гимназия Харькова после ракетного удара (фото)

Логика уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции. В переговорах помните: яркие образы и меткие метафоры достигнут цели гораздо быстрее.

Весь день в Харькове будет облачным. Днем, возможно, пройдет дождь c грозой, но он закончится еще до наступления вечера.