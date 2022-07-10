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10.07.2022  12:31   Рита Парфенова

Уровень радиации в Харькове на 10 июля

Насколько опасен радиационный фон в городе и области, сообщили сотрудники лабораторного центра.


Фото из открытых источников

Радиационный фон в Харькове соответствует норме, передает РЕДПОСТ.

По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами ГУ «Харьковский ОЦКПХ МЗ», по состоянию на 9 июля 2022 года уровни внешнего гамма-излучения составлял:

  • по г. Харькову: 0,11-0,13 мкЗв/час;
  • по Харьковской области: 0,10-0,15 мкЗв/час.

Данные результаты не превышают значений природного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв/ч).

Ранее РЕДПОСТ сообщал о состоянии радиационного фона в Харькове и области на 8 июля.

 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  гуманитарная помощь, харьков
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