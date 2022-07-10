Уровень радиации в Харькове на 10 июля

Насколько опасен радиационный фон в городе и области, сообщили сотрудники лабораторного центра.
Радиационный фон в Харькове соответствует норме, передает РЕДПОСТ.
По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами ГУ «Харьковский ОЦКПХ МЗ», по состоянию на 9 июля 2022 года уровни внешнего гамма-излучения составлял:
Данные результаты не превышают значений природного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв/ч).
Ранее РЕДПОСТ сообщал о состоянии радиационного фона в Харькове и области на 8 июля.
Комментариев: 0
Логика уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции. В переговорах помните: яркие образы и меткие метафоры достигнут цели гораздо быстрее.
Весь день в Харькове будет облачным. Днем, возможно, пройдет дождь c грозой, но он закончится еще до наступления вечера.
10 июля 1878 года впервые футбольный арбитр использовал свисток.
влажность:
давление:
ветер: