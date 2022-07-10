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10.07.2022  13:12   Рита Парфенова

Ситуация с выездом из Украины 10 июля на западных пунктах пропуска

В каких пунктах пропуска на западной границе Украины наблюдаются очереди.

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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

По состоянию на 12.00 10 июля очереди на выезд из Украины наблюдаются перед пунктами пропуска с соседними государствами:

Республика Польша:

  • «Устилуг» – 10 легковых авто, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Угринов» – 0 легковых авто, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход);
  • «Рава-Русская» – 0 легковых авто, 15 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход);
  • «Грушев» – 5 легковых авто, 3 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход);
  • Краковец – 60 легковых авто, пропуск автобусов на выезд временно не осуществляется, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход);
  • «Шегини» – 10 легковых авто, 8 автобусов, 30 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Словацкая Республика:

  • «Малый Березный» – 0 легковых авто, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • «Ужгород» – 15 легковых авто, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход).

За сутки 9 июля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли около 85 тысяч человек и более 18 тысяч транспортных средств.

Из Украины за прошедшие сутки более 41 тысячи человек. Почти 25 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в другие страны ЕС и Молдовы.

В Украину за минувшие сутки проследовали 43 тысячи человек, более 38 тысяч из них – граждане Украины.

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Источник:   Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница
 Тэги:  граница, украина, пункт пропуска
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