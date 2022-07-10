    
Главная Новости Харькова ЖКХ Сколько порывов на водоводах устранили в Харькове за сутки
10.07.2022  14:06   Рита Парфенова

Сколько порывов на водоводах устранили в Харькове за сутки

В субботу, 9 июля, бригады аварийно-восстановительных работ Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» оперативно устраняли порывы на водоводах.

Новости Харькова: коммунальщики устранили 12 повреждений на водоводах

Всего за рабочую смену коммунальщики устранили  12 повреждений на участках трубопроводов холодного водоснабжения и привели в порядок 6 смотровых колодцев, передает РЕДПОСТ.

На воскресенье, 10 июля, намечена реконструкция 15 поврежденных участков водоводов.

Для экономии времени бригад харьковчан просят подробно сообщать об утечках воды, указывая место самой точки утечки и точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для уточнения. Сообщить эту информацию можно по телефону 15-33.

Напомним, согласно результатам исследований, качество воды, которая подается в дома харьковчан, соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.

Источник:   КП Харьковводоканал
 Тэги:  вода, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.07 ЖКХ Коммунальщики Харькова ведут ремонт на водоводах Шевченковского района 08.07 ЖКХ На Салтовке отключили воду: подробности 07.07 ЖКХ Харьковские коммунальщики реконструируют почти два десятка водоводов
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 