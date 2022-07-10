Сколько порывов на водоводах устранили в Харькове за сутки

В субботу, 9 июля, бригады аварийно-восстановительных работ Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» оперативно устраняли порывы на водоводах.
Всего за рабочую смену коммунальщики устранили 12 повреждений на участках трубопроводов холодного водоснабжения и привели в порядок 6 смотровых колодцев, передает РЕДПОСТ.
На воскресенье, 10 июля, намечена реконструкция 15 поврежденных участков водоводов.
Для экономии времени бригад харьковчан просят подробно сообщать об утечках воды, указывая место самой точки утечки и точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для уточнения. Сообщить эту информацию можно по телефону 15-33.
Напомним, согласно результатам исследований, качество воды, которая подается в дома харьковчан, соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.
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