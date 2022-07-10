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10.07.2022  14:33   Рита Парфенова

Батальон «ДНР», отправленный на передовую, разбомбили россияне (видео)

«Военная ошибка» произошла со 2-м батальоном первого армейского корпуса «народной милиции днр», который воюет на Донбассе в составе армии РФ.



Об этом говорится в телефонном разговоре одного из боевиков «ДНР», которого Россия также мобилизовала на войну против Украины, перехваченной СБУ, передает РЕДПОСТ.

«Пацаны стояли где-то под Бердянском. Не получали ни зарплату, ни*уя. Я так понял, толком их и не кормили. А потом их бросили куда-то на передок. Они там стояли молча-молча, зае*ались стоять, начали назад отходить… Попали на россиян. Россияне их разъе*ошили… Вот то армия, прикинь», –

Российские захватчики пытались сохранить этот инцидент в секрете, хотя мобилизованные из «л/днр» и так догадываются, что их используют как пушечное мясо.

Но благодаря перехвату СБУ о военных проколах рашистов будет знать весь мир.

Точная цифра потерь в результате инцидента со стороны России умалчивается.

Однако и без таких самоуничтожений россиян украинские защитники ликвидировали в боях почти 37,5 тыс. оккупантов.

И продолжаем это делать, чтобы приблизить победу Украины!

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Источник:   СБУ
 Тэги:  сбу, телефон, перехват
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