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08.07.2022  20:56   Дмитрий Колоней

Я бы сделал так, чтобы потом не вернуться, - оккупант о шансах сбежать с войны (видео)

Об этом - новый перехват военной разведки Украины.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ГУР МО Украины, оккупант обсуждает с подругой попытки жен военных российской танковой бригады, которую отправили на войну в Украину, вернуть мужчин домой: «Я их понимаю прекрасно. Мужчины уехали на учебу. А приезжают не все из этих, как учений. Сначала поехали на учебу, потом выяснилось, что спецоперация, а эта спецоперация превратилась в войну. От этого толку не будет. Жены ничего не смогут сделать, чтобы их вернуть. Что касается пути напрямую обратиться? Не было этого никогда. Путин скажет – я рад тебе. Мне пох…  И все. Как у меня комбат постоянно. Я, говорит, рад за тебя, мне пох… ».
 
Жена мечтает о том, чтобы мужчину отпустили домой хоть на месяц. На что он отвечает: "Я бы сделал так, чтобы потом не вернуться".

 

Тэги:  агрессия россии, сбежать с войны, украина
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