08.07.2022 20:19 Дмитрий Колоней

Харьковские медики помогают пострадавшим от обстрелов агрессора

У пострадавших жителей Харкова и области преимущественно минно-взрывные травмы.



ХОГА

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт ХОГА, Исполняющий обязанности директора медицинского учреждения Костянтин сообщил, что в настоящее время один из пациентов, госпитализированных вчера, находится в тяжелом состоянии.

«Вчера было пятеро пострадавших, из них четыре доставлены в нашу больницу. У трех пациентов ранения более-менее легкие, они находятся в профильных отделениях – в отделении хирургии головы и шеи и в глазном отделении. Жизни тем, кто находится за пределами отделения интенсивной терапии, сейчас ничего не угрожает. У нас еще есть пострадавший довольно тяжелый. К тому же человек пожилой, имеет сопутствующую патологию», – отметил и.о. директора медучреждения.

У пострадавших преимущественно минно-взрывные травмы. Один мужчина имеет повреждение конечностей.

«Правая голень имеет несколько меньшие повреждения. Вчера было сделано оперативное вмешательство по реставрации тканей, стабилизации костного повреждения, несколько незначительных повреждений на лице. У других пациентов есть повреждения мягких тканей, которые были обработаны специалистами, и сейчас эти люди находятся в профильных отделениях», – рассказал врач.

Житель Немышлянского района Харькова Владимир пострадал в результате вчерашних обстрелов. Тогда он вместе с женой находился на спортивной площадке.

«Мы с женой были на вечерней прогулке, решили нарвать горстку вишен у нас во дворе для компота. После того, как собрали ягоды, сели отдохнуть на скамейке. Вдруг взрыв, я упал со скамейки, увидел, что жена получила ранения в районе головы. Я хотел узнать, как она, но не смог – ноги были перебиты, потом вызвали "скорую" и привезли сюда», – вспоминает Владимир.

По словам врача, кроме раненых из Харькова, есть также пострадавшие, переводимые из других лечебных учреждений области.

«Больше всего сегодня достается Чугуевскому району. Каждый день «прилеты» и тяжелых пострадавших везут к нам. За вчера были госпитализированы 3 человека. Имеются повреждения челюсти, органов грудной клетки. Также у одного пациента наблюдается травматический шок, из которого он пока до конца не вышел», – прокомментировал и.о. директора медучреждения.

Татьяна, жительница Черкасских Тишков, получила обломочные ранения 30 июня. Тогда снаряд попал в дом соседей и в ее дымоход.

«Меня все изрезало обломками, теперь у меня ничего нет: ни дома, ни вещей, ничего. На нашей улице 6 человек жило, другие уже давно уехали. И у нас там не было никаких военных объектов», – рассказала женщина.

Татьяна уверяет, что уже идет на выздоровление, но ей все еще трудно говорить, у нее есть значительные повреждения спины, ей удалили почки, поджелудочную, отбиты некоторые кости, поврежден живот и ноги.

Среди пострадавших есть и медработники. К примеру, фельдшер Даниэль 24 июня получил ранения от обстрела во время исполнения служебных обязанностей.

«Как только водитель начал парковать машину, я уже вышел с сумкой к женщине больного, которая встречала нас. Вдруг начался обстрел, и мы, как и следует по инструкции, упали на землю. Потом почувствовал, что ранена стопа, осколок прошел насквозь. После окончания обстрела я пошел на вызов, а также проверил, не пострадали ли люди вокруг. Пока водитель латал колесо, я сделал себе перевязку и мы уже тогда поехали в больницу, где меня собственно госпитализировали», – заметил Даниэль.