08.02.2022 19:07 Дмитрий Колоней

Стрельба в Днепре: стало известно состояние тяжелораненого бойца

О том, как себя чувствует потерявший много крови солдат, рассказал врач-травматолог 16-й больницы Днепра Игорь Гупалов.

Как сообщает РЕДПОСТ , на даный момент в больницах находятся трое пострадавших во время стрельбы на "Южмаше". Двое раненых - в больнице Мечникова, один – в 16-й горбольнице.

Как проинформировал медик, парень тяжелое ранен, потерял много крови и несколько раз прооперирован. Ныне молодой человек уже может ходить, но пока находится под наблюдением врачей. Впереди у него еще курс реабилитации.

Во время стрельбы у парня была прострелена рука. Ее спасти удалось, но не исключены осложнения.

Кром того, у солдата была травмирована грудная клетка, левое плечо и предплечье, и левое бедро, огнестрельные ранения, травма плечевой артерии.

"Больному были выполнены операции по обработке ран. Сейчас состояние пациента средней тяжести ближе к удовлетворительному. Лечение протекает без осложнений, получается лечение в полном объеме", – рассказал врач.

В больнице Мечникова в Днепре находились четверо раненых во время стрельбы на "Южмаше". Двое из них подготовили к выписке.