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08.02.2022  19:07   Дмитрий Колоней

Стрельба в Днепре: стало известно состояние тяжелораненого бойца

О том, как себя чувствует потерявший много крови солдат, рассказал врач-травматолог 16-й больницы Днепра Игорь Гупалов.

Расстрел в Днепре: стало известно состояние тяжелораненого бойца
 
Как сообщает РЕДПОСТ, на даный момент в больницах находятся трое пострадавших  во время стрельбы на "Южмаше". Двое раненых - в больнице Мечникова, один – в 16-й горбольнице.
 
Как проинформировал медик, парень тяжелое ранен, потерял много крови и несколько раз прооперирован. Ныне молодой человек уже может ходить, но пока находится под наблюдением врачей. Впереди у него еще курс реабилитации.
 
 
Во время стрельбы у парня была прострелена рука. Ее спасти удалось, но не исключены осложнения.
 
Кром того, у солдата была травмирована грудная клетка, левое плечо и предплечье, и левое бедро, огнестрельные ранения, травма плечевой артерии.
 
"Больному были выполнены операции по обработке ран. Сейчас состояние пациента средней тяжести ближе к удовлетворительному. Лечение протекает без осложнений, получается лечение в полном объеме", – рассказал врач.
 
В больнице Мечникова в Днепре находились четверо раненых во время стрельбы на "Южмаше". Двое из них подготовили к выписке.
 
 
Источник:   Дніпро. tv
 Тэги:  стрельба в днепре, нацгвардия, харьков, днепр, раненые, состояние
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