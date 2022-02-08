08.02.2022 18:44 Евгений Клочко

Стрельба в Днепре: опубликовано фото тюремной камеры Артемия Рябчука

В тюремной камере с Артемием Рябчуком содержится еще один арестант.

Соответствующие фото опубликовала на своей странице в Facebook Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, сообщает РЕДПОСТ.

По ее информации, условия содержания подозреваемого в убийстве пятерых человек и ранившего столько же в Днепре находятся на должном уровне.

20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук на данный момент содержится в учреждении исполнения наказаний №4. Жалоб от него на содержание не поступало.

“Условия пребывания нацгвардейца на должном уровне. Жалоб на условия содержания и защиту от пыток и жестокого обращения от Артемия не получила. Сотрудники Секретариата Уполномоченного осуществляют повторный мониторинг учреждения исполнения наказаний. Ведь по результатам предыдущего визита там были выявлены многочисленные нарушения обеспечения права заключенных на достойные условия содержания”, — написала Денисова в социальных сетях.

Как можно увидеть на фотографиях, опубликованных Денисовой, в камере вместе в Рябчуком находится еще один арестант. В камере есть кровати, стол для приема пищи, вещевая полка и тумбочка.

Напомним, 27 января в Днепре солдат срочной службы воинской части 3021 Нацгвардии Украины расстрелял из автомата АК 74 пять сослуживцев и еще пятеро получили ранения. Бывшие военнослужащие этой воинской части говорят, что во время прохождения службы там процветала "дедовщина" и произвол командования части.