27.01.2022 08:27 Рита Парфенова

Стрельба на Южмаше: пять человек убиты, пять ранены (фото)

В Харьковской области введена полицейская спецоперация по поискам военнослужащего, устроившего стрельбу в Днепре.



Фото из открытых источников

В четверг, 27 января, около 3:40 утра на территории Южного машиностроительного завода в Днепре военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия, передает РЕДПОСТ.



В результате четверо военнослужащих и одна гражданская женщина погибли на месте, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Установлено, что это военнослужащий Национальной гвардии Украины, 2001 года рождения, из Одесской области.

В сообщении МВД Украины говорится, что военнослужащий Нацгвардии Украины, солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения, во время выдачи оружия по неизвестным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего сбежал с оружием.



ПО тревоге на место преступления выехало руководство ГУНП в Днепропетровской области, следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты, все профильные службы.



В Днепропетровской и соседних областях введена полицейская спецоперация. На поиски подозреваемого привлечены все службы полиции.



Расследование обстоятельств трагического события будут заниматься представители ДБР и военной прокуратуры.

Любую информацию о разыскиваемом военнослужащем правоохранители прост сообщать по телефону 102.

Напомним, 15 декабря словесная перепалка на Центральном рынке закончилась стрельбой в продавцов.