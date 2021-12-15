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15.12.2021  14:40   Виталий Хиневич

Словесная перепалка переросла в стрельбу на рынке в Харькове: комментарий прокуратуры

Между продавцом строительного магазина и покупателями возник конфликт.

Стрельба в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
 
Отмечается, что 15 декабря на Центральном рынке произошел конфликт между мужчинами. После словесной перепалки покупатели покинули магазин, однако в скором времени вернулись в него снова, прихватив с собой пистолет.
 
Мужчина, имея два травматических пистолета, выстрелил одному из продавцов в ногу, другому пуля попала в мобильный телефон. Друг стрелка ударил продавца по лицу и скрылся с места происшествия.
 
 
На данный момент один из фигурантов события задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. 
 
Напомним, со слов свидетелей, на Центральном рынке между двумя мужчинами возник спор. В результате чего один из них достал пистолет и выстрелил в оппонента.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  криминал, харьков
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