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15.12.2021  12:06   Виталий Хиневич

В Харькове звучали выстрелы на рынке: есть раненый (видео)

На городском рынке произошла перестрелка между людьми.

выстрели Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на телеграмм каналы.
 
Со слов свидетелей, на Центральном рынке между двумя мужчинами возник спор. В результате чего один из них достал пистолет и выстрелил в оппонента.
 
 
В результате этих действий пострадал один из участников спора. На месте происшествия работают сотрудники полиции и медики.
 
Стоит отметить, что злоумышленник был задержан прохожими еще до приезда правоохранителей.
 
Напомним, на Харьковщине мужчина охотился на зайца и едва не застрелил товарища.
 
Источник:   Телеграмм канал
 Тэги:  криминал, харьков
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