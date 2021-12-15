15.12.2021 12:06 Виталий Хиневич

В Харькове звучали выстрелы на рынке: есть раненый (видео)

На городском рынке произошла перестрелка между людьми.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на телеграмм каналы.

Со слов свидетелей, на Центральном рынке между двумя мужчинами возник спор. В результате чего один из них достал пистолет и выстрелил в оппонента.

В результате этих действий пострадал один из участников спора. На месте происшествия работают сотрудники полиции и медики.

Стоит отметить, что злоумышленник был задержан прохожими еще до приезда правоохранителей.

Напомним, на Харьковщине мужчина охотился на зайца и едва не застрелил товарища.

Источник: Телеграмм канал

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