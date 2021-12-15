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15.12.2021  12:01   Анжелика Демидова

Коронавирус: какие страны принимают украинцев с COVID-сертификатами

Украина планирует присоединиться к глобальной сети COVID-сертификатов, которая охватывает все страны мира.

какие страны принимают украинцев с COVID-сертификатами

Об этом сегодня заявили в Минздраве во время пресс-брифинга, сообщает портал РЕДПОСТ.

Присоединение к глобальной сети даст возможность с украинскими COVID-сертификатами посещать 80 стран мира. А это значит путешествовать без дополнительных ПЦР-тестов и самоизоляции, если тому будет способствовать эпидситуация.

«На сегодня украинцы имеют доступ в 52 страны мира, которые признали наши сертификаты в «Дії». И среди них не только ближайшие страны Европы, но и Азии. Например Сингапур, а в ближайшее время ожидаем и Таиланд», - сообщила замминистра здравоохранения Мария Карчевич.

Так же чиновница отметила, что после третьей, дополнительной дозы вакцины, срок действия COVID-сертификата не будет продлён. Он будет действовать 365 дней с момента введения второй дозы.

Напомним, ранее РЕДПОСТ писал, что на портале Министерства иностранных дел Украины размещена интерактивная карта мира, на которой расположена актуальная информация о визах, разрешениях и ограничениях для въезда украинцев в страну назначения в условиях пандемии COVID-19.

Тэги:  коронавирус, вакинация, сертификат, харьков
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