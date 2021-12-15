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15.12.2021  11:50   Виталий Хиневич

На глазах у полицейских произошло ДТП в Харьковской области

Во время патрулирования поселка городского типа Безлюдовка, сотрудники полиции стали свидетелями дорожно-транспортного происшествия.

ДТП Харьковская область
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на страницу Facebook «Полицейские офицеры общин в Харьковской области».
 
Отмечается, что 14 декабря по улице Победы в Безлюдовке, на глазах у полицейских, автомобиль марки ВАЗ 2110 под управлением 34-летнего мужчины допустил столкновение с КамАЗом.
 
 
Водителю легкового авто предоставили медицинскую помощь.
 
Напомним, ранее водитель автомобиля ЗАЗ "Славута" искал неисправность под капотом своего авто, а в это время грузовой автомобиль "DAF" влетел в припаркованную у обочины "Славуту".
 
Источник:   Полицейские офицеры общин в Харьковской области
 Тэги:  дтп, происшествие, харьков
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