04.12.2021 19:35 Евгений Клочко

На окружной автомобиль сбил дорожного рабочего: подробности от полиции

В Харьковском районе в результате ДТП пострадал мужчина - полиция выясняет обстоятельства происшествия

Об этом РЕДПОСТ сообщили в отделе коммуникаций областной полиции.

Напомним, ДТП произошло 4 декабря около 13:00 на окружной дороге у поселка Лесное.

Предварительно установлено, что потерпевший перебегал проезжую часть в неустановленном месте. 25-летний мужчина с телесными повреждениями госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, 25 ноября около 17:30 в районе перекрестка кольцевой дороги и улицы Салтовское шоссе произошло столкновение автомобиля Chevrolet Nubira, который двигался со стороны г. Волчанск в направлении Харькова и пересекал указанный перекресток на зеленый сигнал светофора, с автомобилем MAN полуприцепом, двигавшимся по кольцевой дороге со стороны с. Затишье в направлении автодороги «Харьков-Липцы» и пересекал перекресток на красный сигнал светофора.