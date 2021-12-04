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04.12.2021  19:35   Евгений Клочко

На окружной автомобиль сбил дорожного рабочего: подробности от полиции

В Харьковском районе в результате ДТП пострадал мужчина - полиция выясняет обстоятельства происшествия

ДТП в Харьковском районе ДТП в Харьковском районе
 
Об этом РЕДПОСТ сообщили в отделе коммуникаций областной полиции.
 
Напомним, ДТП произошло 4 декабря около 13:00 на окружной дороге у поселка Лесное.
 
Водитель автомобиля Suzuki сбил работника дорожной службы, который вместе с другими рабочими проводил ремонтные работы на дороге.
 
Предварительно установлено, что потерпевший перебегал проезжую часть в неустановленном месте. 25-летний мужчина с телесными повреждениями госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
 
Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
 
Напомним, 25 ноября около 17:30 в районе перекрестка кольцевой дороги и улицы Салтовское шоссе произошло столкновение автомобиля Chevrolet Nubira, который двигался со стороны г. Волчанск в направлении Харькова и пересекал указанный перекресток на зеленый сигнал светофора, с автомобилем MAN полуприцепом, двигавшимся по кольцевой дороге со стороны с. Затишье в направлении автодороги «Харьков-Липцы» и пересекал перекресток на красный сигнал светофора.
 
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  дтп, харьков
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