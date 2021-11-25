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25.11.2021  23:13   Дмитрий Колоней

ДТП на окружной: В харьковской аварии еще пятеро пострадавших (фото)

Полиция Харькова открыла уголовное дело по четверной аварии.


Нацполиция
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, по информации стражей порядка, еще пятеро пострадавших в аварии на окружной с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. Следователи открыли уголовное производство в рамках расследования аварии, произошедшей  25 ноября 2021 года около 17:30. В районе пересечения окружной дороги с Салтовским шоссе столкнулись автомобиль Chevrolet Nubira, двигавшийся со стороны Волчанска к Харькову и пересекавший указанный перекресток на зеленый сигнал  светофора, с автомобилем MAN с полуприцепом, который двигался по окружной дороге от села Затишье к автодороге Харьков-Липцы и пересекал перекресток на красный сигнал светофора.
 
После столкновения транспортных средств автомобиль MAN с полуприцепом перевернулся на левый борт на встречную полосу движения, где в это время находился автомобиль такси «Renault Logan».
 
Кроме того, полуприцеп связался с автомобилем Suzuki SX4, который в это время также находился на встречной полосе движения.
 
 
 
В результате ДТП водитель такси и двое его пассажиров, в том числе малолетний ребенок, погибли на месте происшествия. Их личности сейчас устанавливаются.
 
Водители автомобилей Chevrolet и Suzuki, а также пассажир одного из легковых автомобилей с телесными повреждениями доставлены в больницу.
 
 
 
41-летний виновника аварии - водителя грузовика MAN задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
 
Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
 
Осмотр места происшествия продолжается. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.               
Тэги:  дтп, авария, харьков
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