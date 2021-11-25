25.11.2021 20:38 Наталья Иванова

Игорь Терехов сообщил об увольнении директора Харьковского метрополитена

Вячеслав Стаматин в скором времени будет уволен с должности генерального директора КП «Харьковский метрополитен».



Фото из открытых источников

Об этом Харьковский городской голова Игорь Терехов заявил на брифинге после неформальной встречи со СМИ, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.



«Стаматин принял волевое решение, и готов уйти в отставку», – заявил Терехов, отметив, что на руководящих постах городской инфраструктуры неприкосновенных нет.



Мэр Харькова рассказал, что на должность гендиректора харьковской подземки уже рассматриваются несколько кандидатур. И новый директор должен быть хорошим менеджером.

Также Игорь Терехов сообщил, что для погашения задолженности по заработной плате в метрополитене выделено финансирование в размере 15,5 миллиона гривен.

Ранее мы писали, что в Харьковском метрополитене выявили фейковые указатели. Неизвестные лица разместили в вагонах метрополитена схему Алексеевской линии, которая содержала ошибки.





