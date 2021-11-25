Игорь Терехов сообщил об увольнении директора Харьковского метрополитена

Вячеслав Стаматин в скором времени будет уволен с должности генерального директора КП «Харьковский метрополитен».
Об этом Харьковский городской голова Игорь Терехов заявил на брифинге после неформальной встречи со СМИ, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
«Стаматин принял волевое решение, и готов уйти в отставку», – заявил Терехов, отметив, что на руководящих постах городской инфраструктуры неприкосновенных нет.
Мэр Харькова рассказал, что на должность гендиректора харьковской подземки уже рассматриваются несколько кандидатур. И новый директор должен быть хорошим менеджером.
Также Игорь Терехов сообщил, что для погашения задолженности по заработной плате в метрополитене выделено финансирование в размере 15,5 миллиона гривен.
Ранее мы писали, что в Харьковском метрополитене выявили фейковые указатели. Неизвестные лица разместили в вагонах метрополитена схему Алексеевской линии, которая содержала ошибки.
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