    
Главная Новости Харькова Дороги и транспорт Дискредитация и провокация: в Харьковском метрополитене выявили фейковые указатели
27.10.2021  11:45   Виталий Хиневич

Дискредитация и провокация: в Харьковском метрополитене выявили фейковые указатели

Неизвестные лица разместили в вагонах метрополитена схему Алексеевской линии, которая содержала ошибки.

Схема линии Харьковского метрополитена
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского метрополитена. 
 
В вагонах метро, которые курсируют по Алексеевской линии, неизвестные лица разместили указатели станций с грамматическим ошибками.
 
Кроме этого, сам дизайн указателей имел отличия от оригинала. 
 
 
Сотрудники предприятия склоны предполагать, что это было сделано с целью дискредитации  коммунального предприятия «Харковский метрополитен». 
 
Оригинальная схема линий Харьковского метрополитена
 
На данный момент, все фейковые схемы демонтированы и размещены официальные.
 
Напомним, ранее Харьковский метрополитен начал тестировать видео-информационную систему в вагонах.
 
Источник:   КП "Харьковский метрополитен"
 Тэги:  харьковский метрополитен, происшествие
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.11 Дороги и транспорт Деньги на Харьковский метрополитен заложены в бюджет Украины
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 