27.10.2021 11:45 Виталий Хиневич

Дискредитация и провокация: в Харьковском метрополитене выявили фейковые указатели

Неизвестные лица разместили в вагонах метрополитена схему Алексеевской линии, которая содержала ошибки.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского метрополитена.

В вагонах метро, которые курсируют по Алексеевской линии, неизвестные лица разместили указатели станций с грамматическим ошибками.

Кроме этого, сам дизайн указателей имел отличия от оригинала.

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Сотрудники предприятия склоны предполагать, что это было сделано с целью дискредитации коммунального предприятия «Харковский метрополитен».

На данный момент, все фейковые схемы демонтированы и размещены официальные.

Напомним, ранее Харьковский метрополитен начал тестировать видео-информационную систему в вагонах.