27.10.2021 11:45 Виталий Хиневич
Дискредитация и провокация: в Харьковском метрополитене выявили фейковые указатели
Неизвестные лица разместили в вагонах метрополитена схему Алексеевской линии, которая содержала ошибки.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Харьковского метрополитена.
В вагонах метро, которые курсируют по Алексеевской линии, неизвестные лица разместили указатели станций с грамматическим ошибками.
Кроме этого, сам дизайн указателей имел отличия от оригинала.
Сотрудники предприятия склоны предполагать, что это было сделано с целью дискредитации коммунального предприятия «Харковский метрополитен».
На данный момент, все фейковые схемы демонтированы и размещены официальные.
Напомним, ранее Харьковский метрополитен
начал тестировать видео-информационную систему в вагонах.
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