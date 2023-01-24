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24.01.2023  17:40   Віталій Хінєвіч

Чоловіка на Харківщині врятували із задимленої квартири

Правоохоронці отримали інформацію про подію від місцевих мешканців.

дим
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.
 
Повідомляється, що на мобільний телефон офіцера Малинівської громади зателефонував мешканець села. Він розповів, що бачить, як з вікна багатоповерхового будинку йде дим. 
 
Офіцер проінструктував заявника, щоб останній викликав пожежних, а сам негайно виїхав за адресою. На місці події правоохоронець дізнався, що в задимленому приміщенні перебуває людина.
 
Разом із небайдужими мешканцями вибили двері та увійшли до квартири, оскільки існувала пряма загроза життю.
 
Господар житлової площі спав, його евакуювали та передали до рук медикам.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові поліція встановлює обставини ДТП за участю пішохода.
 

Источник:   Поліцейські офіцери громад в Харківській області
 Тэги:  происшествие, харьков
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