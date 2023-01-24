24.01.2023 17:40 Віталій Хінєвіч
Чоловіка на Харківщині врятували із задимленої квартири
Правоохоронці отримали інформацію про подію від місцевих мешканців.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.
Повідомляється, що на мобільний телефон офіцера Малинівської громади зателефонував мешканець села. Він розповів, що бачить, як з вікна багатоповерхового будинку йде дим.
Офіцер проінструктував заявника, щоб останній викликав пожежних, а сам негайно виїхав за адресою. На місці події правоохоронець дізнався, що в задимленому приміщенні перебуває людина.
Разом із небайдужими мешканцями вибили двері та увійшли до квартири, оскільки існувала пряма загроза життю.
Господар житлової площі спав, його евакуювали та передали до рук медикам.
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