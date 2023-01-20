20.01.2023 09:00 Віталій Хінєвіч

Крадіжка з супермаркету та п'яні водії: правоохоронці розповіли як минула доба у Харківській області

Поліція Харківщини минулої доби зареєструвала та опрацювала 924 повідомлення громадян про правопорушення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

Правоохоронець повідомив, що за спробу вчинення крадіжки з супермаркету поліцейські затримали громадянина та доставили його до районного відділу поліції для з’ясування обставин правопорушення.

Протягом минулої доби поліцейські склали 5 адміністративних матеріалів щодо водіїв за керування транспортними засобами у стані сп’яніння.

Також минулої доби в ході відпрацювання території міста та області поліцейські виявили 2 факти незаконного обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.



