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20.01.2023  08:40   Віталій Хінєвіч

У Вовчанську виникла пожежа внаслідок ворожого обстрілу: оперативна інформація від ДСНС

За добу з 19 по 20 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.


ДСНС Харківської області
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.
 
Рятувальники о 07:40 виїхали на гасіння пожежі, яку спричинив ворожий обстріл. Снаряд влучив у гараж та господарчу споруду, підпаливши їх. Подія трапилась у місті Вовчанськ. На момент прибуття рятувальників площа пожежі склала 150 кв.м. Вже о 08:20 вогонь вдалось ліквідувати. Постраждалих немає.
 
17 разів рятувальники виїжджали на перевірку територій населених пунктів, щойно обстріляних ворогом. 
 
У селищі Дворічна, містах Вовчанськ та Куп’янськ були пошкоджені житлові будинки та скління вікон. Пожеж не зафіксовано. Постраждалих немає.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 72 вибухонебезпечних предмета.
 
Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 9 тонн питної води.
 
Таким чином, протягом звітного періоду рятувальниками здійснено 32 оперативних виїзди.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області внаслідок ДТП спалахнув автомобіль.
 

Источник:   ДСНС у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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