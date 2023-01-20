20.01.2023 08:20 Віталій Хінєвіч

У Харківській області внаслідок ДТП спалахнув автомобіль

Дорожньо-транспортна пригода сталася у селищі міського типу Мала Данилівка.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

Рятувальники повідомили, що 19 січня близько 22:50 сталася ДТП у Харківському районі.

Водій автомобіля «Jeep Grand Cherokee» не впорався з керуванням, внаслідок чого сталося зіткнення з бетонним блоком. Після зіткнення автомобіль спалахнув, площа пожежі склала 7 квадратних метрів.

35-річного водія та 31-річну пасажирку з травмами хребта було госпіталізовано лікарні.

На ліквідацію пожежі знадобилося близько півгодини.



