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20.01.2023  08:20   Віталій Хінєвіч

У Харківській області внаслідок ДТП спалахнув автомобіль

Дорожньо-транспортна пригода сталася у селищі міського типу Мала Данилівка.

ДТП
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.
 
Рятувальники повідомили, що 19 січня близько 22:50 сталася ДТП у Харківському районі.
 
Водій автомобіля «Jeep Grand Cherokee» не впорався з керуванням, внаслідок чого сталося зіткнення з бетонним блоком. Після зіткнення автомобіль спалахнув, площа пожежі склала 7 квадратних метрів.
 
35-річного водія та 31-річну пасажирку з травмами хребта було госпіталізовано лікарні.
 
На ліквідацію пожежі знадобилося близько півгодини.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські медики допомогли з'явитися на світ немовляті.
 

Источник:   ДСНС у Харківській області
 Тэги:  дтп, харьков
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