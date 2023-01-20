Окупанти обстріляли не менше 19 населених пунктів у Харківській області

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Гороскоп на 20 січня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Сьогодні легко прийняти бажане за дійсне, тож будьте обережні з грошима. Взагалі цього дня не варто робити відповідальних кроків і робити великі покупки.

Кінець робочого тижня буде теплим: прогноз погоди у Харкові на 20 січня Незвичайне для січня тепло протримається ще в п'ятницю, день очікується пасмурним, зате без опадів.