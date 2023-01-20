    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Окупанти обстріляли не менше 19 населених пунктів у Харківській області
20.01.2023  08:00   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли не менше 19 населених пунктів у Харківській області

На Слобожанському напрямку наступальних угруповань противника не виявлено.

вибух
 
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00 20 січня. Передає РЕДПОСТ.
 
На Куп’янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Тавільжанка, Вільшана, Орлянське, Куп’янськ, Крохмальне, Піщане, Берестове, Стельмахівка і Вишневе.
 
Також ворог обстріляв з артилерії райони Ветеринарного, Стрілечої, Зеленого, Стариці, Вовчанська, Вільчі, Бударок, Красного Першого, Дворічної та Куп’янська Харківської області.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що по селу на північ від Харкова окупанти випустили 20 ракет.
 

Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.01 Надзвичайні події У прокуратурі показали наслідки обстрілів Харківської області 20.01 Надзвичайні події Школу-інтернат окупанти обстріляли у Харківській області 20.01 Надзвичайні події У Вовчанську виникла пожежа внаслідок ворожого обстрілу: оперативна інформація від ДСНС
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 