20.01.2023 07:30 Рита Парфенова

20 січня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Свято шанувальників неймовірно популярного молочного продукту відзначається у всьому світі 20 січня – це Всесвітній день любителів сиру.





Сир – дуже корисний продукт. Різноманітність його видів дозволило йому здобути популярність як у звичайних споживачів, так і серед справжніх гурманів, цінителів вишуканих смаків.



Історія цього продукту сягає своїм корінням в дописьмову старовину. Деякі дослідники згадують 8000 років до н. як вихідна точка розвитку сироваріння. На ці цифри вказують окремі археологічні знахідки та їхній хімічний аналіз. Що стосується батьківщини сиру, то тут однозначної відповіді не існує, так що цей молочний продукт у різних випадках був присутній у культурі багатьох народів, місце проживання яких могло бути розташоване на значній відстані один від одного. Точніше сказати, ці народи проживали в різних частинах світу.



Різноманітність видів та сортів сиру здатне задовольнити найрізноманітніші гастрономічні уподобання, включаючи вишукані. За різними оцінками існує від 800 до 2000 сортів сиру. Серед найвідоміших сортів сиру, визнаних у всьому світі, неодмінно присутні Пармезан, Горгондзола, Емменталь, Дор Блю, Рокфор, Чеддер, Камамбер, Брі, Фета, Моцарелла, Стілтон тощо.



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20 січня світова громадськість відзначає екологічне свято на честь одного з найнезвичайніших птахів у світі – День поінформованості про пінгвінів.



Пінгвіни – чарівні та доброзичливі створіння, вони смішно ходять, витончені та швидкі у воді. У більшості людей вони викликають симпатію та посмішку. Але їх чисельність з кожним роком поступово скорочується, в тому числі через людину. Так, серед 18 видів пінгвінів до початку 21 століття три види визнані такими, що перебувають на межі вимирання, сім видів знаходяться під загрозою зникнення.



Тому сьогоднішнє свято – привід дізнатися більше про цих чудових птахів та середовище їх проживання, і подумати, що ми можемо зробити для збереження навколишнього світу та природи.



До речі, є ще одне свято, присвячене цим птахам, що не літають – Всесвітній день пінгвінів, який щорічно відзначається 25 квітня.

Прикмети дня

За народним календарем 20 січня – Іван-бражник. Інші назви свята: Іванів день, Іоанн Хреститель, Весільник, Зимовий весільник, Перезимник, Бражник, Зимовий М'ясоїд.



Свою назву день отримав на честь Іоанна Хрестителя, або Іоанна Предтечі. За переказами, він передбачив пришестя Ісуса Христа, а потім і хрестив його у водах Йордану.



Бражником же Івана (Іоанна) назвали тому, що цього дня було прийнято «запивати» зло; при цьому примовляли: «Святай раз на місяць - будеш веселим; святкуєш щодня — будеш голим».



Однак перш ніж сісти за стіл, потрібно було випити водохресної води, щоб запастися здоров'ям на цілий рік.



Протягом М'ясоїда — періоду між Різдвом та Масляною — масово святкували весілля. Тому в день Івана-бражника «запивали» і щастя дівоче — часто нашвидкуруч складене, проти волі нареченої. Вважалося, що якщо у цей день «обмити» горе подружжя без взаємного кохання, то у сімейному житті майбутню дружину чекає менше сліз.



Закінчення святкових гулянь означало повернення до звичного життя. Наприклад, на посиденьки знову потрібно було приходити з роботою (у святкові дні молодь на посиденьках тільки веселилася).



Свято Івана-бражника називали також Перезимником. Говорили, що він «про весну звістку подає». Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то й осінь буде холодною. Багаті хліба обіцяли й ранкові тумани на Івана-бражника.

Також цього дня

1265 року граф Лестерський вперше скликав на сесію англійський парламент.



1804 – народився Ежен Сю, французький письменник, особливо відомий завдяки своїм романам «Паризькі таємниці» та «Вічний жид».



1857 – народився Володимир Бехтерєв, лікар-психіатр, академік, основоположник рефлексології та патопсихології.



1892 – відбувся перший в історії баскетбольний матч (Спрінгфілд, Массачусетс, США).



1920 – народився Федеріко Фелліні, італійський режисер, чудотворець від кінематографії.



1929 - у США випускається перший у світі повністю озвучений фільм "У старій Аризоні".



1946 – президент США Трумен заснував Центральну розвідувальну групу, яка згодом стала ЦРУ.



1946 – народився Девід Лінч, американський кінорежисер, струс глядацької психіки. Один «Твін Пікс» чого вартий...



1958 – на вулицях Лондона з'явилися перші радари контролю за швидкістю автомобілів.



1963 – народилася Інгеборга Дапкунайте, актриса литовського походження та телеведуча.



1990 – «чорний січень»: у ніч 3 19 на 20 січня за вказівкою президента СРСР Михайла Горбачова, радянська армія з суші та з моря напала в Баку на беззбройних людей, загинуло понад 150 людей та поранено 100.



1991 – у Кримській області УРСР відбувся Всекримський референдум щодо відновлення Кримської АРСР, результати якого визнала Україна.



1996 – лауреат Нобелівської премії миру, лідер Організації Визволення Палестини Ясір Арафат став першим в історії палестинського народу демократично обраним лідером.



2002 – пісня My Sweet Lord Джорджа Харрісона очолила чарти – через 31 рік після першого попадання на вершину рейтингу.



2009 – 44 президентом Сполучених Штатів став Барак Обама – перший темношкірий президент США.



2017 – 45-м президентом Сполучених Штатів став Дональд Трамп – найстаріший на момент першої інавгурації.

Іменини відзначають:

Василь, Іван, Опанас, Павло.



