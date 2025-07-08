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Гороскоп на 8 липня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Ваше прагнення до самостійності досягне максимуму – захочеться діяти лише за власними правилами. Це може призвести до конфліктів, тому краще займатися справами, де ви не залежите від інших.

Прогноз погоди у Харкові на 8 липня У Харкові на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів.