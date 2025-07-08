    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 8 липня
08.07.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 8 липня

У Харкові на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

8 липня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 30 – 35° тепла.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

  • сонце до полудня – перша половина серпня теж буде сонячною;
  • дощ після обіду – до затяжної негоди;
  • якщо в цей день немає дощу – то на Іллінському тижні (день Іллі 20 липня) обов'язково піде дощ;
  • бджоли злі – стоятиме спека.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.07 Погода Прогноз погоди у Харкові на 7 липня 06.07 Погода Прогноз погоди у Харкові на 6 липня 05.07 Погода Прогноз погоди у Харкові на 5 липня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 