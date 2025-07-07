07.07.2025 22:02 Дмитро Колонєй
У центрі Харкова змінить маршрут руху тролейбус
Коли, чому та як курсуватиме тролейбус та як іздитиме автобус, розповіли у Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.
У центрі Харкова змінить маршрут руху тролейбус
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з 10:00 до 15:00 вівторка 8 липня 2025 року, через роботи з аварійного ремонту контактної мережі буде припинений рух тролейбусів на
-
вул. Зброярській,
-
вул. Коцарській,
-
вул. Благовіщенській,
-
майдані Благовіщенському,
-
узвозі Соборному,
-
майдані Сергіївському та
-
майдані Павлівському
Тролейбус №11 курсуватиме так:
-
розворотне коло «Пр. Дзюби» - пр. Ново-Баварський - вул. Китаєнка - пр. Любові Малої - вул. Планова - вул. Семінарська (у зворотному напрямку: вул. Семінарська - пр. Любові Малої) - вул. Велика Гончарівська - розворотне коло «Бул. Гончарівський».
Тимчасовий автобус їздитиме так:
-
пр. Дзюби (розворотне коло тролейбуса) - пр. Ново-Баварський - вул. Китаєнка - пр. Любові Малої - вул. Планова - вул. Семінарська - вул. Велика Гончарівська - бул. Гончарівський - вул. Зброярська - вул. Благовіщенська - майдан Благовіщенський - узвіз Соборний - вул. Університетська - пров. Ярмарковий - майдан Конституції;
-
у зворотному напрямку: майдан Конституції - майдан Павлівський - майдан Сергіївський - майдан Благовіщенський - вул. Коцарська - вул. Зброярська - бул. Гончарівський - вул. Велика Гончарівська - вул. Семінарська - пр. Любові Малої - вул. Китаєнка - пр. Ново-Баварський - пр. Дзюби (розворотне коло тролейбуса).
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0