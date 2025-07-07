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07.07.2025  22:02   Дмитро Колонєй

У центрі Харкова змінить маршрут руху тролейбус

Коли, чому та як курсуватиме тролейбус та як іздитиме автобус, розповіли у Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.


У центрі Харкова змінить маршрут руху тролейбус
Як повідомляє РЕДПОСТ, з 10:00 до 15:00 вівторка 8 липня 2025 року, через роботи з аварійного ремонту контактної мережі буде припинений рух тролейбусів на
  • вул. Зброярській,
  • вул. Коцарській,
  • вул. Благовіщенській,
  • майдані Благовіщенському,
  • узвозі Соборному,
  • майдані Сергіївському та
  • майдані Павлівському
 

Тролейбус №11 курсуватиме так:

 
  • розворотне коло «Пр. Дзюби» - пр. Ново-Баварський - вул. Китаєнка - пр. Любові Малої - вул. Планова - вул. Семінарська (у зворотному напрямку: вул. Семінарська - пр. Любові Малої) - вул. Велика Гончарівська - розворотне коло «Бул. Гончарівський».
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Тимчасовий автобус їздитиме так:

  • пр. Дзюби (розворотне коло тролейбуса) - пр. Ново-Баварський - вул. Китаєнка - пр. Любові Малої - вул. Планова - вул. Семінарська - вул. Велика Гончарівська - бул. Гончарівський - вул. Зброярська - вул. Благовіщенська - майдан Благовіщенський - узвіз Соборний - вул. Університетська - пров. Ярмарковий - майдан Конституції;
  • у зворотному напрямку: майдан Конституції - майдан Павлівський - майдан Сергіївський - майдан Благовіщенський - вул. Коцарська - вул. Зброярська - бул. Гончарівський - вул. Велика Гончарівська - вул. Семінарська - пр. Любові Малої - вул. Китаєнка - пр. Ново-Баварський - пр. Дзюби (розворотне коло тролейбуса).
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про обмеження проїзду провулком Щедрика у Харкові.
 
 
Тэги:  транспорт, маршрут, харків, тролейбус
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